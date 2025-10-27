Alegeri Primăria Capitalei 2025. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul unui sondaj Avangarde. Pe ce poziții se situează Anca Alexandrescu și Cristian Popescu Piedone

Alegeri Primăria Capitalei 2025. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, se află în topul preferințelor pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj Avangarde.

Alegeri Primăria Capitalei 2025. Cine conduce clasamentul în preferințe

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc duminică, 7 decembrie, a decis Guvernul României. Astfel, perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie, data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Până acum, USR este singurul partid din coaliție care și-a asumat public un candidat, Cătălin Drulă, care este susținut de președintele Nicușor Dan. Totuși, în spațiul public sunt vehiculate mai multe nume de politicieni, iar Avangarde a realizat un sondaj pentru a determina șansele acestora de a câștiga Primăria Capitalei.

Conform sondajului, dintre persoanele care au răspuns întrebărilor, 62% au exprimat o preferință pentru unul dintre candidați, astfel:

Daniel Băluță (PSD) – 25%

Ciprian Ciucu (PNL) – 23%

Cătălin Drulă (USR) – 18%

Anca Alexandrescu (independent) – 16%

Cristian Popescu Piedone (PNRR) – 8%

Vlad Gheorghe (DREPT) – 4%

Ana Ciceală (SENS) – 3%

Virgil Alexandru Zidaru (independent) – 2%

Citește și: Anca Alexandrescu spune că „99%” va candida la Primăria București: „Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul”

Bucureștenii, nemulțumiți de modul în care arată Capitala și de guvernul Bolojan

În cadrul aceluiași sondaj, bucureștenii au fost întrebați dacă sunt mulțumiți de mai multe aspecte, printre care modul în care arată Municipiul București și activitatea guvernului Bolojan. Mai mult de jumătate dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți de ambele.

Mai precis, 68% dintre respondenți s-au arătat nemulțumiți de modul în care arată Municipiul București, în timp ce 30% au spus că sunt mulțumiți. La întrebarea legată de satisfacția față de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, 63% dintre bucureșteni au răspuns negativ, iar 29% au exprimat o opinie favorabilă.

Referitor la intenția de a participa la vot, 43% dintre bucureșteni au afirmat că vor merge cu siguranță la urne, în timp ce 9% au spus că nu vor vota.

Sondajul Avangarde a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de bucureșteni, în perioada 19-25 octombrie 2025, cu o marjă de eroare de +/- 3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Foto: Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News