Ce zodii sunt candidații la Primăria București 2025. Cătălin Drulă este taur, iar Anca Alexandrescu e în zodia Balanță

Campania pentru Primăria București 2025 nu se duce doar între candidați, ideologii și programe, ci și între personalități și felul în care zodiile influențează caracteristicile candidaților. Iată ce zodii sunt candidații la Primăria București 2025.
Cursa pentru fotoliul de primar general al Bucureștiului a început deja și bătălia este una complicată și dificilă. Candidaturile se depun în perioada 11-17 noiembrie 2025, iar până acum și-au anunțat candidatul următorii:
Ciprian Ciucu: primar al Sectorului 6 – PNL.
Daniel Băluță: primar al Sectorului 4 – PSD.
Cătălin Drulă: fost ministru al Transporturilor – USR.
Ana Ciceală: fost consilier general la București, militantă pentru protecția mediului și responsabilitate civică – SENS și URS.PDF.
Anca Alexandrescu: jurnalistă și realizatoare TV – independentă susținută de AUR și PNȚCD.
Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli): influencer și activist, fost consilier parlamentar SOS – candidat independent.
Vlad Dan Gheorghe: fost europarlamentar, jurist și activist civic – candidat independent.
George Burcea: candidat POT, actor și fostul soț al Andreei Bălan.
Ce zodii sunt candidații la Primăria București
Daniel Băluță și George Burcea sunt zodia capricorn
Daniel Băluță s-a născut pe 14 ianuarie 1977, iar George Burcea pe 15 ianuarie 1988. Ambii sunt în zodia Capricorn, un semn de pământ cu caracteristici precum disciplina, seriozitatea și perseverența. Capricornii sunt cunoscuți drept oameni de carieră și adesea extrem de muncitori.
Vlad Gheorghe s-a născut pe 22 februarie 1985 în zodia Pești, un semn caracterizat de idealism. Peștii sunt visători și empatice, sensibili la nedreptate și sensibili la conflict.
Ciprian Ciucu și Liviu Negoiță sunt zodia Berbec
Ciprian Ciucu s-a născut pe 16 martie 1978, iar Liviu Negoiță s-a născut pe 22 martie 1962. Ambii sunt nativi Berbec, o zodie guvernată de planeta Marte, planeta acțiunii și a curajului. Se spune despre Berbeci că sunt lideri născuți pentru confruntare, oameni curajoși și cu multă inițiativă.