Ce zodii sunt candidații la Primăria București 2025. Cătălin Drulă este taur, iar Anca Alexandrescu e în zodia Balanță

Campania pentru Primăria București 2025 nu se duce doar între candidați, ideologii și programe, ci și între personalități și felul în care zodiile influențează caracteristicile candidaților. Iată ce zodii sunt candidații la Primăria București 2025.

Cine candidează la Primăria București

Cursa pentru fotoliul de primar general al Bucureștiului a început deja și bătălia este una complicată și dificilă. Candidaturile se depun în perioada 11-17 noiembrie 2025, iar până acum și-au anunțat candidatul următorii:

Ciprian Ciucu: primar al Sectorului 6 – PNL.

Daniel Băluță: primar al Sectorului 4 – PSD.

Cătălin Drulă: fost ministru al Transporturilor – USR.

Ana Ciceală: fost consilier general la București, militantă pentru protecția mediului și responsabilitate civică – SENS și URS.PDF.

Anca Alexandrescu: jurnalistă și realizatoare TV – independentă susținută de AUR și PNȚCD.

Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli): influencer și activist, fost consilier parlamentar SOS – candidat independent.

Vlad Dan Gheorghe: fost europarlamentar, jurist și activist civic – candidat independent.

George Burcea: candidat POT, actor și fostul soț al Andreei Bălan.

Ce zodii sunt candidații la Primăria București

Daniel Băluță și George Burcea sunt zodia capricorn

Daniel Băluță s-a născut pe 14 ianuarie 1977, iar George Burcea pe 15 ianuarie 1988. Ambii sunt în zodia Capricorn, un semn de pământ cu caracteristici precum disciplina, seriozitatea și perseverența. Capricornii sunt cunoscuți drept oameni de carieră și adesea extrem de muncitori.

Vlad Gheorghe – Pești

Vlad Gheorghe s-a născut pe 22 februarie 1985 în zodia Pești, un semn caracterizat de idealism. Peștii sunt visători și empatice, sensibili la nedreptate și sensibili la conflict.

Ciprian Ciucu și Liviu Negoiță sunt zodia Berbec

Ciprian Ciucu s-a născut pe 16 martie 1978, iar Liviu Negoiță s-a născut pe 22 martie 1962. Ambii sunt nativi Berbec, o zodie guvernată de planeta Marte, planeta acțiunii și a curajului. Se spune despre Berbeci că sunt lideri născuți pentru confruntare, oameni curajoși și cu multă inițiativă.

Cătălin Drulă e zodia Taur

Cătălin Drulă este născut pe 2 mai 1981 și este zodia Taur, un semn asociat cu răbdarea și simțul stabilității. Nativii Taur sunt practici și muncitori.

Anca Alexandrescu e în zodia Balanță

Jurnalista Anca Alexandrescu s-a născut pe 18 octombrie 1972 în zodia Balanță. Nativii Balanță sunt buni comunicatori și caută mereu echilibrul și armonia.

Virgil Alexandru Zidaru e zodia Scorpion

Makaveli s-a născut pe 21 noiembrie 1986 și este zodia Scorpion, un semn de apă guvernat de Pluto și Marte, două planete care simbolizează putere ascunsă și intensitate emoțională.

