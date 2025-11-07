O fostă concurentă de la „Mireasa”, câștigătoarea a unuia dintre sezoane, este însărcinată pentru prima dată. „O iubire nouă și necondiționată!”

Maria și Cristian Stanciu, cuplul care a cucerit inimile telespectatorilor în sezonul 11 al emisiunii „Mireasa” de la Antena 1, au anunțat cu emoție că așteaptă primul lor copil. La doar trei luni de la căsătorie, cei doi au împărtășit vestea cea mare cu fanii lor din mediul online, marcând începutul unui nou capitol în viața lor.

Maria a dat vestea cea mare pe rețelele sociale

Anunțul a fost făcut de Maria pe rețelele de socializare, unde a publicat prima imagine cu ecografia bebelușului. Fotografia a fost însoțită de un mesaj simplu, dar profund: „Fără nicio așteptare, iubirea a crescut și acum suntem în trei. Un nou capitol din viața noastră a început, o iubire nouă și necondiționată”. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, mii de urmăritori felicitându-i și exprimându-și bucuria pentru această nouă etapă din viața lor.

O poveste de dragoste născută în fața camerelor

Maria Teodorescu-Pintea și Cristian Stanciu s-au cunoscut în casa „Mireasa”, unde atracția dintre ei a fost imediată. Maria a intrat în competiție la o lună după Cristian, dar l-a remarcat încă de acasă, declarând că brunetul care îi plăcea de la televizor era chiar el. Relația lor a evoluat rapid, fiind marcată de momente de afecțiune, dar și de provocări, gelozii și tensiuni specifice unui reality show.

În ciuda obstacolelor, cei doi au rămas uniți și au fost susținuți constant de public. Maria a fost desemnată „Mireasa Săptămânii”, iar Cristian a primit titlul de „Mirele Săptămânii”, semn că povestea lor a rezonat cu telespectatorii. Logodna a avut loc într-un cadru romantic la mare, iar nunta a fost celebrată cu entuziasm, culminând cu un salt cu parașuta, simbol al curajului și al începutului unei vieți în doi.

Un nou început pentru Maria și Cristian

Sarcina Mariei vine ca o încununare a unei povești de dragoste trăite intens, în lumina reflectoarelor, dar consolidată în viața reală. Cei doi se pregătesc acum să devină părinți, iar fanii emisiunii „Mireasa” continuă să le fie alături, urmărindu-le parcursul cu emoție și entuziasm.

Maria și Cristian Stanciu demonstrează că iubirea poate înflori chiar și în cele mai neașteptate contexte și că, dincolo de camerele de filmat, se pot construi relații autentice, durabile și pline de sens.

Foto – Instagram

