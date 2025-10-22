O fostă concurentă din emisiunea „Mireasa” va deveni mamă pentru a doua oară

O fostă concurentă din emisiunea „Mireasa” de la Antena 1, a făcut un anunț emoționant: urmează să devină mamă pentru a doua oară. Tânăra trăiește o perioadă plină de bucurie alături de soțul ei și fiul lor și speră ca Dumnezeu să le ofere o fetiță.

Sarcina, descoperită chiar de ziua ei

Claudia Shik a povestit că a aflat că este însărcinată chiar de ziua ei de naștere. „Cadou mai mare de atât nu se putea! Am aflat chiar de ziua mea de naștere că sunt din nou însărcinată, am simțit acest lucru. Am făcut primul test, nu am așteptat până la final să văd rezultatul, iar peste o oră mi-am mai făcut un test. După aceea am început să fac investigații și mi s-a confirmat”, a declarat ea potrivit Spynews.

O dorință împlinită pentru întreaga familie

Claudia și soțul ei și-au dorit foarte mult să devină din nou părinți, iar fiul lor Elias își exprimase deja dorința de a avea o surioară. „Ne doream foarte mult să devenim din nou părinți. Mereu îl întrebam pe Elias, fiul nostru, dacă își mai dorește o surioară, și mereu zicea că da. Ne dorim o fetiță, să avem pereche”, a mai spus Claudia.

Deși are simptome obișnuite de sarcină, precum grețurile matinale, fosta concurentă spune că se simte bine și se bucură din plin de această etapă din viața ei.

O casă nouă și planuri pentru viitor

La începutul anului, Claudia Shik dezvăluia că ea și partenerul ei și-au cumpărat o nouă locuință, unde deja începuseră să pregătească camera celui de-al doilea copil. „Deja pregătim, în căsuța nouă, camera pe care am stabilit că va fi a fetiței, dacă Dumnezeu ne va oferi acest dar. Plănuim încă un bebe anul acesta. Am început și analizele, ca să fie totul în regulă. Nu vrem să-l lăsăm pe Elias singur, e foarte atras de copii în parc, mai ales de fetițe, se joacă mereu și e foarte încântat”, declara ea atunci.

Claudia Shik a participat la emisiunea „Mireasa” în sezonul 2, difuzat de Antena 1 în anul 2021. Ea a devenit cunoscută publicului prin povestea sa de iubire și parcursul emoționant din cadrul show-ului matrimonial. Ulterior, tânăra și-a continuat viața alături de partenerul cunoscut în emisiune, cu care a întemeiat o familie.

