Cine este Andreea Frățilă, prezentatoarea emisiunii „Mireasa. Direct din culise”. „Primul meu „job” în televiziune l-am avut la 20 ani”

Andreea Frățilă este prezentatoarea unui nou sezon al emisiunii „Mireasa. Direct din culise”, la Antena Stars. Vedeta aduce telespectatorilor interviuri și reacții ale concurenților din casa „Mireasa”. Emisiunea se difuzează de luni până vineri, între orele 13:00 și 13:30, pe Antena Stars, iar această producție vine în continuarea show-ului matrimonial Mireasa. Iată cine este Andreea Frățilă.

Andreea Frățilă prezintă un nu sezon al emisiunii „Mireasa. Direct din culise”

Andreea Frățilă apare din nou pe micile ecrane pentru a prezenta telespectatorilor reacții și lucruri din culisele emisiunii Mireasa. Ea va prezenta un nou sezon al emisiunii „Mireasa. Direct din culise” și va aduce în fața oamenilor mărturii, reacții și interviuri exclusive cu concurenții din casă.

Abia aştept să redeschidem porţile unei noi aventuri emoţionante, să descoperim împreună poveşti de iubire, oameni frumoşi, caractere puternice, alegeri curajoase şi trăiri autentice. Se anunţă un sezon plin de surprize, intensitate şi momente care ne vor ţine cu sufletul la gură.

Pentru mine, fiecare sezon este un nou început, o nouă şansă de a fi aproape de cei de acasă şi de a le arăta ce nu se vede pe ecran, emoţiile din culise, gândurile nespuse, realitatea din spatele deciziilor. Le mulţumesc celor care ne urmăresc, ne scriu, ne susţin şi trăiesc alături de noi aceste poveşti. Ne revedem cu emoţie, curiozitate şi multă dorinţă de a descoperi iubirea în toate formele ei.”

Cine este Andreea Frățilă

Andreea Frățilă are 33 de ani și lucrează la Antena Stars încă din luna ianuarie a anului 2025. Vedeta a prezentat anterior emisiunea „Monden Alert” de pe Metropola Tv. Din cauza restructurărilor făcute în televiziunea deținută de Consiliul Local Voluntari, condus de Florentin Pandele, emisiunea prezentată de Frățilă a fost scoasă din grilă.

Încă din ianuarie 2025, Andreea a devenit gazda emisiunii „Mireasa. Direct din culise”. Ea a preluat ștafeta de la Raluca Preda, care s-a arătat la vremea aceea convinsă de succesul pe care Frățilă îl va avea în emisiune.

Frățilă și-a început cariera la Kanal D, când a făcut parte dintr-un reality show. Lumea televiziunii i-a plăcut enorm, așa că mai târziu s-a mutat la Antena 1, unde a lucrat ca redactor și apoi ca reporter.

Mai târziu, a fost producător Tv, însă tânăra a lucrat și ca specialist în relații publice pentru Administrația Națională Apele Română.

A avut primul job în televiziune la 20 de ani, a mărturisit ea

„Primul meu “job” în televiziune l-am avut la 20 ani, deși dintotdeauna am visat să fiu prezentator TV. Mi-am luat inima în dinți destul de târziu pentru că nu credeam că vreodată cineva îmi va da șansă să fiu pe micul ecran”, a spus ea.

„Am terminat liceul economic A.D. Xenopol, apoi am studiat Dreptul la Facultatea Româno-Americană, a urmat un Master în Dreptul Afacerilor. Și mi-am mai dorit eu să să mai încerc și zona politică și am studiat și Dezvoltare Regională și Cooperare Internațională la SNSPA”, a mai spus Frățilă.

Tot în cadrul Antena Stars, Andreea Frățilă a prezentat emisiunea Summer Star, un show live pe parcursul verii plin de divertisment și energie de vacanță.

