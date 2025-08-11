Sabrina Imbrea iubește din nou, la șase luni de la moartea lui Andrei Perneș. Primele imagini cu noul ei iubit

Sabrina Imbrea iubește din nou, la șase luni de la moartea lui Andrei Perneș. Primele imagini cu ea și noul ei iubit au intrat în atenția tuturor acum, asta fiindcă nimeni nu se aștepta să își refacă viața amoroasă atât de repede și mai ales după drama prin care a trecut. Totuși, viața își continuă drumul pentru fiecare, chiar și după un eveniment atât de tragic, iar acum se pare că soarele a răsărit și pe strada ei!

Andrei Perneș a încetat din viață la începutul acestui an, în urma unui accident rutier, iar vestea morții lui a cutremurat pe toată lumea. Era tânăr și avea toată viața înainte, însă destinul a fost mult prea crunt. Pe atunci, se spunea că el și Sabrina nu mai formau o relație, ba chiar că el avea o altă iubită, însă după înmormântarea lui, tânăra cu care s-a cunoscut în emisiunea Mireasa, a dezvăuit că ei încă își trăiau povestea de dragoste, cu bune și cu rele.

Sabrina Imbrea iubește din nou, la șase luni de la moartea lui Andrei Perneș

Sabrina Imbrea a suferit mult după moartea lui Andrei Perneș, fiind bărbatul alături de care a ieșit din emisiunea Mireasa, în rochie de mireasă, iar el în costum de ginere. S-au iubit nebunește, chiar dacă nu a fost totul numai lapte și miere între ei, iar mai apoi au ajuns la despărțire. Au șters pozele împreun, însă inimile lor continuau să bată în același ritm, astfel că și-au mai dat o șansă, departe de ochii curioșilor.

Din păcate, tragicul accident i-a despărțit pentru totdeauna, iar ea a aceeptat cu greu acest lucru. Mergea la locul accidentului, la mormânt și posta des despre el după înmormântare, însă de ceva timp se pare că lucrurile sau așezat în viața ei. Ba mai mult, a apărut și un nou iubit, care îi aduce zâmbetul pe buze.

Primele imagini cu Sabrina Imbrea și noul ei iubit

Au trecut doar șase luni de la moartea lui Andrei Perneș, însă Sabrina Imbrea și-a găsit fericirea, în brațele unui alt bărbat. În ultima vreme s-a tot postat cu zâmbetul pe buze și mulți se întrebau ce schimbări s-au produs în viața ei, însă acum iată și răspunsul. Nu s-a ma ascuns și a publicat câteva imagini cu bărbatul care i-a vindecat rănile și care o face să radieze de bucurie, în ciuda a tot ce s-a întâmplat. S-au fotografiat în ipostaze apropiate, iar descriere pozei, a dat tuturor de înțeles că el este noul iubit.

„Lumile se schimbă când ochii se întâlnesc”, a scris Sabrina, pe Instagram.

Citește și: Sabrina Imbrea a revenit la mormântul lui Andrei Perneș. Fosta soție a tânărului nu poate trece peste pierderea suferită

Sabrina Imbrea era într-o relație cu Andrei Perneș înainte ca el să moară

Reamintim că Andrei Perneș a murit la începutul acestui an. Fostul concurent de la „Mireasa” a pierdut controlul volanului, în miezul nopții, după ce ar fi fost distras de telefon, iar autoturismul s-a răsturnat, fără ca el să mai poată fi salvat. Sabrina Imbrea, cea care s-a căsătorit cu Andrei după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii matrimoniale, a suferit enorm, iar durerea i se citea pe chip, mai ales la înmormântarea lui Cu toate că mulți au zis că erau despărțiti, ea a spus clar că încă aveau o relație, fără a ține cont de Ancuța, cea care a spus că era actuala iubită a lui Andrei Perneș.

„Dacă exista Ancuța, nu era cu mine înainte să moară. Eu nu am să accept așa ceva niciodată!!! Dacă Ancuța exista, de ce eu eram prezentă?”, a scris Sabrina, pe TikTok.

Sursă foto: Instagram



Urmărește-ne pe Google News