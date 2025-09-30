Andrea Miklos s-a căsătorit cu antrenorul ei. Imagini de la nunta atletei cu Cristin Eșanu

Andrea Miklos (26 ani) s-a căsătorit în weekendul trecut cu antrenorul ei, Cristin Eșanu. Atleta, care are și cetățenie maghiară, a făcut publice primele imagini de la fericitul eveniment, dezvăluind astfel că au făcut următorul pas în relația lor.

Andrea Miklos și Cristin Eșanu s-au căsătorit

Andrea Miklos și Cristin Eșanu s-au căsătorit în urmă cu săptămână, însă de abia acum au dezvăluit că au devenit soț și soție. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis, atleta alegâng o rochie de mireasă care i-a scos în evidență trupul sculptat.

Cununia a avut loc în aer liber, într-un spațiu special amenajat cu flori și funde albe. În imaginile publicate în mediul online, Andrea le-a arătat urmăritorilor ei și verighetele, dar și cum a decurs dimineața celei mai importante zile din viața ei.

Cu această ocazie, clubul CSM București, de care aparține atleta, i-a transmis un mesaj emoționant.

„Atleta noastră, Miklós Andrea, singura sportivă din lotul României, sportivă CSM București, care a trecut de calificări la Campionatul Mondial de la Tokyo, unde a obținut un rezultat de 50,90s la 400m, a spus «DA» în acest weekend!

Ne bucurăm să o felicităm pentru pasul frumos făcut în viața personală și să le urăm casă de piatră ei și antrenorului ei, Cristin Eșanu! Suntem mândri de tine, Andrea – atât pe pistă, cât și în afara ei!”, se arată în comunicatul celor de la CSM București.

Atleta a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice

Andrea Miklos este una dintre cele mai mari atlete din România, aceasta participând la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2016 și 2024. De asemenea, ea s-a calificat și la Tokyo, însă a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări.

Deși concurează pentru România, atleta preferă să se antreneze în Ungaria.

„De când s-a construit centrul de atletism din Nyíregyháza, merg des acolo, pentru că oferă oportunități excelente. Nu avem o pistă acoperită atât de bună în România, iar acolo găsim tot ce ne trebuie. Nici nu este departe, la doar trei ore de Cluj”, a afirmat Andrea Miklos, potrivit gsp.ro.

Întrebată dacă i-ar plăcea să concureze pentru Ungaria, ea a explicat că schimbarea țării ar fi o procedură complicată.

„Nimeni nu mi-a pus vreodată această întrebare, dacă mi-ar plăcea să concurez pentru culorile maghiare. Am cetățenia, dar, cum am început să concurez pentru România încă de la juniori, situația este complicată. Regulile spun că, dacă schimbi țara, nu poți participa la marile competiții internaționale timp de doi-trei ani”, a explicat atleta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta atletei Andrea Miklos cu Cristin Eșanu

Sursă foto: Instagram

