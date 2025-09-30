Madonna, de nerecunoscut pe străzile din Paris. Artista, apariție rară alături de fiica sa, Lourdes Leon

Madonna se află zilele acestea la Paris, unde a fost deja prezentă la unul dintre show-urile din cadrul Paris Fashion Week. Artista în vârstă de 67 de ani a fost surprinsă pe străzile capitalei franceze alături de iubitul ei, Akeem, cu toate că a făcut tot posibilul pentru a nu fi recunoscută.

Madonna, de nerecunoscut la Paris

Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, se bucură din plin de timpul petrecut la Paris, unde artista a călătorit pentru a participa la prezentările marile case de modă din cadrul Paris Fashion Week.

Artista a încercat să treacă neobservată, alegând o ținută all black și la un moment dat chiar s-a acoperit cu un șal lung, lăsând la vedere o mică parte a feței.

Cu toate acestea, vedeta a fost surprinsă de paparazzi, care au urmărit-o o bună pate din drum. Deși Madonna părea să se simtă inconfortabil, iubitul ei, Akeem, zâmbea și se bucura de plimbare.

Artista, prezentă la show-ul Saint Laurent

Cu doar o zi înainte, Madonna a participat la prezentarea Saint Laurent alături de fiica sa, Lourdes Leon, cele două alegând ținute în aceeași nuanță.

Vedeta a optat pentru un top de piele cu mânecă lungă pe care l-a asortat cu o fustă de dantelă și dres negru. Aceasta și-a completat look-ul cu ochelari de soare negri, două coliere cu diamante și o pereche de pantofi negri.

Pe de altă parte, Lourdes Leon (28 ani) a ales o ținută mai simplă formată dintr-o rochie neagră, midi, mulată pe corp, alături de un dres negru și o pereche de pantofi eleganți.

Madonna și Lourdes au împărtășit câteva momente emoționante pe covorul roșu, modelul sărutându-și mama, în timp ce vedeta și-a sprijinit capul pe umărul fiicei sale.

