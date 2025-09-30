Madonna, de nerecunoscut pe străzile din Paris. Artista, apariție rară alături de fiica sa, Lourdes Leon

Madonna se află zilele acestea la Paris, unde a fost deja prezentă la unul dintre show-urile din cadrul Paris Fashion Week. Artista în vârstă de 67 de ani a fost surprinsă pe străzile capitalei franceze alături de iubitul ei, Akeem, cu toate că a făcut tot posibilul pentru a nu fi recunoscută.
Cu doar o zi înainte, Madonna a participat la prezentarea Saint Laurent alături de fiica sa, Lourdes Leon, cele două alegând ținute în aceeași nuanță.
Vedeta a optat pentru un top de piele cu mânecă lungă pe care l-a asortat cu o fustă de dantelă și dres negru. Aceasta și-a completat look-ul cu ochelari de soare negri, două coliere cu diamante și o pereche de pantofi negri.