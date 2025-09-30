Nicole Kidman (58 ani) și Ketih Urban (57 ani) s-au despărțit după 19 ani de mariaj. Cei doi au împreună două fete, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița și cântărețul s-au căsătorit în iunie 2006 și s-ar fi despărțit încă din vara acestui an.

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit, potrivit surselor citate de presa din America. Cei doi ar locui separat încă din vara acestui an, însă actrița nu își dorește divorțul.

Nu se cunoaște motivul despărțirii întrucât niciunul nu a oferit nicio declarație pe acest subiect. Pe de altă parte, cuplul a avut numeroase obstacole de depășit pe perioada căsniciei lor, precum dependența de droguri și alcool a artistului.

Nicole Kidman și Keith Urban au fost văzuți ultima dată împruenă în luna iunie, când au mers la un meci al FIFA Club Wold Cup, în Nashville.

Actrița a mai fost căsătorită în trecut cu Tom Cruise, căsnicia lor durând 10 ani.

Nicole Kidman a încercat să își salveze căsnicia

Potrivit surselor, cel care și-ar fi dorit terminarea căsniciei ar fi fost Keith Urban, în timp ce Nicole ar fi făcut tot posibilul pentru a o salva.

„Nu și-a dorit asta. A luptat pentru a-și salva căsnicia”, a declarat o sursă pentru People.

În urma separării, sora actriței, Antonia, a fost cea care a fost alături de Nicole pentru a o ajuta să treacă peste această perioadă dificilă.

Nicole Kidman, care recent a fost la Londra unde a filmat pentru pelicula „Practical Magic 2”, a publicat pe Instagram mai multe fotografii realizată peste vară, în imagini apărând cu fiicele sale și familia extinsă.

Pe de altă parte, Keith Urban a fost plecat în turneu.

În luna iunie, actrița și soțul ei au sărbătorit 19 ani de mariaj, publicând pe rețelele sociale o fotografie alb-negru, alături de un mesaj simplu: „Aniversare fericită, iubitule”.

Sursă foto: Profimedia

