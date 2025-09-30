Nicole Kidman (58 ani) și Ketih Urban (57 ani) s-au despărțit după 19 ani de mariaj. Cei doi au împreună două fete, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița și cântărețul s-au căsătorit în iunie 2006 și s-ar fi despărțit încă din vara acestui an.
Nu se cunoaște motivul despărțirii întrucât niciunul nu a oferit nicio declarație pe acest subiect. Pe de altă parte, cuplul a avut numeroase obstacole de depășit pe perioada căsniciei lor, precum dependența de droguri și alcool a artistului.
Nicole Kidman și Keith Urban au fost văzuți ultima dată împruenă în luna iunie, când au mers la un meci al FIFA Club Wold Cup, în Nashville.
Nicole Kidman, care recent a fost la Londra unde a filmat pentru pelicula „Practical Magic 2”, a publicat pe Instagram mai multe fotografii realizată peste vară, în imagini apărând cu fiicele sale și familia extinsă.
Pe de altă parte, Keith Urban a fost plecat în turneu.
În luna iunie, actrița și soțul ei au sărbătorit 19 ani de mariaj, publicând pe rețelele sociale o fotografie alb-negru, alături de un mesaj simplu: „Aniversare fericită, iubitule”.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicole Kidman și Keith Urban
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.