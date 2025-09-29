Cristina Ich, amenințată cu moartea prin e-mailuri. Vedeta a mers la poliție: „Am depus plângere”

Cristina Ich a fost amenințată cu moartea în mediul online. Influencerița a primit mesaje extrem de dure prin email și pe rețelele sociale. Ea a luat deja măsuri și a depus o plângere la poliție. Iată ce a dezvăluit influencerița.

Cristina Ich a primit mesaje de amenințare cu moartea

Celebra influenceriță a primit mesaje de amenințare cu moartea pe email și rețelele sociale. Ich a depus plângere la poliție și și-a luat măsuri de precauție.

Vedeta a dezvăluit recent ce se întâmplă în viața ei și a spus că a depus deja plângere la poliție. Mesajele conțineau expresii precum „o să te omor” sau „o să îți fac asta”, iar în alte mesaje erau injurii violente.

Cristina Ich s-a arătat șocată de faptul că unii oameni ajung atât de departe și doresc răul altor oameni.

Vedeta a mărturisit că de ceva timp primește astfel de mesaje, motiv pentru care nu iese singură din casă, însă tot îi este frică. Ea a spus că nu poate trăi liniștită știind că alții îi doresc răul.

„Am primit mesaje de amenințare. Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri? De ceva timp primesc mesaje cu: „o să te omor’, „o să-ți fac asta’și alte jurăminte de genul ăsta. Norocul meu e că, în mod normal, nu ies singură, dar asta nu elimină frica: îți este teamă să mai mergi pe stradă.

Am depus plângere la poliție și am luat măsuri, dar e incredibil că unii ajung atât de departe. Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul’, a scris vedeta pe InstaStory.

Cineva i-a scris un mesaj despre fiul ei

Cristina Ich a primit un mesaj agresiv legat de Noah, fiul ei. Ea a spus că nu înțelege intenția din spatele mesajului, însă a ținut să spună că băiatul ei este un copil vesel și plin de energie.

„leri am primit un mesaj care m-a enervat atât de tare. (A primit block). În loc să ajungă la prietenii ei, mesajul a ajuns la mine. Și suna cam așa: vai, nu o mai urmăresc pe asta de foarte mult timp, dar uite ce copil are, ha ha-ha.. si râdea.

Întrebarea mea este: cum adică ce copil am? În afară de faptul că am un copil absolut superb și super smart, copil pe care orice mamă s-ar simți mândră să îl aibă. Un copil vesel care dansează și se bucură de viață, care e plin de energie…nu am înțeles unele ce vor să spună. În loc să aruncați cu răutăți gratuite mai bine v-ați uita mai atent la ce aveți voi acasă”, continuat ea.

