Motivul halucinant pentru care Nicole Kidman a întrerupt filmările pentru drama erotică „Babygirl”: „Urăsc să fac asta”

Nicole Kidman a dezvăluit într-un nou interviu că a fost nevoită să ceară întreruperea filmărilor în mijlocul scenelor intime din thrillerul erotic „Babygirl”. Citește în continuare pentru a afla motivul.

Motivul pentru care Nicole Kidman a întrerupt filmările pentru drama erotică „Babygirl”

În filmul „Babygirl”, restricționat tinerilor cu vârste sub 17 ani, Nicole Kidman joacă un CEO care are o aventură cu un bărbat mult mai tânăr, interpretat de Harrison Dickinson. În producție, soțul actriței este jucat de Antonio Banderas.

„Au fost momente când filmam în care îmi spuneam: «Nu mai vreau să [imit] orgasmul»”, a declarat actrița în vârstă de 57 de ani, pentru The Sun.

„Nu te apropia de mine. Urăsc să fac asta. Nu-mi pasă dacă nu voi mai fi atinsă niciodată în viața mea!”, a completat Nicole Kidman.

Actrița din „Moulin Rouge” a adăugat că a fost „atât de prezentă în permanență” în timpul scenelor intime încât a fost „aproape epuizant” pentru ea. De multe ori, Kidman s-a simțit împinsă într-un punct în care pur și simplu „era sătulă”.

„Cred foarte mult în sacralitatea spațiului actorilor.”

Actrița a mărturisit că a existat „o cantitate enormă de generozitate și încredere și apoi frustrare” între ea și echipa de producție. Cu toate acestea, Kidman a subliniat că ea, Dickinson (28 de ani) și Banderas (64 de ani) au avut cu toții „o grijă enormă” în ceea ce a privit povestea filmului.

„Am fost cu toții foarte, foarte blânzi unul cu celălalt și ne-am ajutat reciproc”, a spus Nicole Kidman.

Trioul a lucrat și cu un intimacy coordinator, o persoană specializată în gestionarea scenelor intime dintre actori. Nicole a spus că ea și colegii ei nu s-au simțit „limitați” de ceea ce li s-a impus sau nu să facă.

„Încă mai cred foarte mult în sacralitatea decorului sau a spațiului actorilor. Și în noțiunea ca acesta să nu fie niciodată violat”, a explicat ea. „Pentru că este al nostru, este bula. Apoi există lumea de afară.”

Ce a convins-o să se implice în proiect

Actrița din „Bombshell” a adăugat că s-a simțit sprijinită de regizoarea Halina Reijn pe platou, fiindcă „nu s-a simțit exploatată”.

„Nu cred că aș fi putut să o fac lucrând cu un bărbat”, a recunoscut Nicole Kidman. „De fapt, cred că singurul mod în care aș fi putut face asta era cu ea. Noi două comunicam (tot timpul – n.red.).”

Actrița a dezvăluit și că ea și Reijn, în vârstă de 48 de ani, au vorbit înainte de filmări despre cele mai „ascunse dorințe” ale ei.

„Am vorbit despre atât de multe lucruri și încă o facem, care sunt atât de intime și vulnerabile – dar este într-un spațiu sigur”, a mai spus Nicole Kidman.

„Fiind pe mâinile Halinei, am știut că nu mă va exploata. M-am simțit parte din film. Este povestea la care am vrut să iau parte, pe care am vrut să o spun. Și fiecare parte din mine a fost dedicată acestui lucru”, a completat actrița.

Kidman a mai spus și că atunci când a citit scenariul i s-a părut „atât de amuzant”, dar a fost și „excitată de el” și „într-un fel hipnotizată”.

A cerut permisiunea soțului și fiicelor înainte de a accepta rolul

Protagonista din „Eyes Wide Shut” este căsătorită cu muzicianul country Keith Urban, alături de care le are pe fiicele Sunday Rose, de 16 ani, și Faith Margaret, de 13 ani. Kidman a dezvăluit că a discutat cu familia ei înainte de a accepta rolul.

„Când ai o familie acasă, trebuie să existe un fel de acord care se face în care spui: «Acum vreau să intru în acest proiect și vă cer permisiunea să mă lăsați să merg»”, a explicat Kidman.

„Am copii adolescenți care înțeleg asta și un soț care este, de asemenea, artist. Este vorba de o eliberare a ta în viața artistică. Apoi te întorci la casa și viața ta reală. Dar e necesar să renunți la unele lucruri”, a încheiat actrița.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

