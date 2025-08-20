Madonna a împlinit 67 de ani. Artista și-a îndeplinit una din cele mai mari dorințe, de ziua sa: „Nu există cuvinte să descriu emoția”

Madonna a împlinit vârsta de 67 de ani și a sărbătorit cu fast în Italia. Artista a fost însoțită în ziua cea mare de iubitul ei, dar și de patru din cei șase copii ai ei. Deși petrecerea a fost una spectaculoasă, ceea ce a atras atenția tuturor a fost tortul uriaș sub forma unei jucării celebre.

Madonna a împlinit 67 de ani

Madonna a împlinit 67 de ani dar parcă refuză să îmbătrânească. Artista le-a arătat fanilor din mediul online cum și-a petrecut ziua de naștere alături de o parte din familia sa, în Italia.

„Visul meu de mulți ani a fost să urmăresc cursa de cai Palio din Siena, care are loc de ziua mea, 16 august, încă din 1482!! Nu există cuvinte să descriu emoția, suspansul și pompa de cai!! Un ritual cu adevărat sacru să vezi mii de oameni tăcuți înainte de începerea cursei! Cursa în sine este imposibil de descris. Grazie Mille! Visele devin realitate! La mulți ani mie!!! ♥️ Ciao Italia!”, a scris cântăreața pe pagina sa de Instagram, unde a distribuit un clip realizat cu cele mai importante momente ale zilei.

Pe lângă ținuta superbă a Madonnei, peisajele impresionante și petrecerea fabuloasă, ceea ce a atras atenția fanilor acesteia a fost tortul uriaș, roz, în formă ce celebra jucărie de pluș Labubu. Pe tort a stat scris mesajul: „Happy Birthday Madudu” (n.r. La muți ani Madudu).

Artista, petrecere cu 30 de invitați

După cursa Palio di Siena, Madonna a organizat o petrecere privată de ziua ei la Grand Hotel Continental din Siena, cu aproximativ treizeci de invitați.

Vedeta a ales din nou Italia pentru a-și sărbători ziua de naștere, după ce a vizitat Pompeii cam în aceleași date anul trecut. Prezența sa a atras multă atenție din partea localnicilor din acest oraș plin de farmec medieval.

Artista a fost însoțită de iubitul ei, fotbalistul jamaican Akeem Morris, care este cu 37 de ani mai tânăr decât ea, și de patru dintre cei șase copii ai săi: Lourdes Leon, în vârstă de 28 de ani, născută din relația cu dansatorul și coregraful Carlos Leon; Rocco, în vârstă de 25 de ani, din relația cu regizorul de film Guy Ritchie; și gemenele Stella și Estere, în vârstă de 12 ani, pe care le-a adoptat în 2017 în Malawi, au fost alături de ea.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

