Cum și-a sărbătorit Oana Roman aniversarea de 50 de ani. Și-a luat fiica și a plecat în vacanță

Oana Roman a împlinit 50 de ani pe 13 aprilie, așa că a decis să plece din România și să întrerupă tradiția conform căreia își organiza atent aniversarea și își invita toți prietenii. De data aceasta, vedeta a preferat să plece cu fiica ei în Egipt. Ea a transmis un mesaj la împlinirea a cinci decenii de viață.
„Ieri a fost despre mine. Și despre ea. La final mi-a cântat cel mai frumos La mulți ani din viața mea. Vedeți video. Sunt recunoscătoare. 50 cu fericire și o zi perfectă. Vă mulțumesc vouă pentru miile de mesaje și urări”, a transmis Oana Roman.
Vedeta s-a fotografiat în piscină, alături de un mic dejun plutitor foarte bogat.
Dezamăgită de angajații din aeroport
În urmă cu câteva zile, când a plecat spre Egipt, Oana Roman le-a povestit urmăritorilor că a rămas dezamăgită când a ajuns în aeroportul din București.
Ea a povestit comunității că experiența ei nu a fost plăcută, pentru că angajații nu erau la fel de bine dispuși ca ea. Mai mult, ea s-a plâns că nu a găsit niciun angajat care să zâmbească, pentru că toți păreau obosiți și lipsiți de energie.
„Plecam în vacanță. Nu am reușit să smulg nici un zâmbet de la nici un angajat din aeroport. Toți sunt încruntați, poate obosiți, dar deloc dispuși să zâmbească pasagerilor. De la security, la controlul de pașapoarte până la lounge numai oameni încruntați și chiar prost dispuși.
În lounge, unde se presupune că vii să stai liniștit, copii scăpați de sub control și părinți care vorbesc mai tare decât copiii”, a spus Oana Roman pe Instagram.