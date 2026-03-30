Ce s-a întâmplat cu moștenirea lăsată de Mioara Roman. Catinca Zilahay dă cărțile pe față

Catinca Zilahy a vorbit despre ce se întâmplă cu averea mamei sale, Mioara Roman, după ce aceasta a murit. Ea a discutat și despre procesul pe care îl are cu sora ei vitregă, Oana Roman. Iată unde sunt banii din moștenirea lăsată de mama lor.
Sora vitregă a Oanei Roman, Catinca Zilahy, a vorbit despre moștenirea lăsată de mama ei și despre ce se întâmplă cu banii. Mioara Roman a murit în urmă cu doi ani, lăsând în urmă un gol greu de umplut.
Nu a mai durat mult și relația dintre Catinca și Oana s-a răcit până în punctul în care cele două au încetat să își mai vorbească.
Catinca a recunoscut că Oana Roman nu mai ține legătură nici ea, nici cu fiica ei, Calina.
„Nu, nu există nicio moștenire. Deci asta e o altă nebunie care circulă. Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani dintotdeauna, lucru care nu este adevărat. Eu întotdeauna am avut servicii, proiecte și alte lucruri de genul. Deci, adică, nu am nicio moștenire. Aș fi vrut să am o moștenire. Da (n.r. e doar un apartament de la tatăl Catincăi). Nu există și nu există nimic, sincer, chiar nu există. Banii nu sunt la noi”, a explicat vedeta, conform Kfetele.
Întrebată cum pot merge ea și sora ei mai departe într-un astfel de proces, dacă nu există moștenire, Catinca a explicat că nu poate vorbi despre asta.
„Nu mă întreba, pentru că chiar nu pot să vorbesc despre asta acum. Nici nu îmi doresc neapărat. O să mai revenim la subiectul ăsta când o să se mai lămurească lucrurile. Deocamdată nu avem nici măcar termen”, a explicat Catinca Zilahy.