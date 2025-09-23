Oana Roman, situație neplăcută când a încercat să cumpere o geantă de firmă de pe Facebook. Ce a pățit

Oana Roman este adepta lucrurilor de calitate și nu se dă în lături de la achiziția acestora chiar și în varianta second hand. Vedeta a vrut recent să cumpere de pe Facebook o geantă de firmă, însă a avut parte de o experiență neplăcută. Iată ce s-a întâmplat.

Oana Roman are o pasiune pentru haine, accesorii și lucruri de calitate, motiv pentru care adesea este pe grupuri de Facebook unde se vând lucruri. Pentru a evita risipa, vedeta cumpăra lucruri care îi plac și în alte moduri decât din magazin, un obicei din ce în ce mai des printre români.

Este vorba despre o geantă care i-a atras atenția vedetei, însă a vrut să o vadă înainte de a lua decizia să o cumpere. Cu toate acestea, vânzătoarea i-a ridicat Oanei câteva semne de întrebare, lucru care a făcut-o să se îndoiască de veridicitatea produsului.

”Știți că eu cumpăr mult de pe grupuri. Tot felul de chestii, de ani de zile. Astăzi am văzut o fată care vindea o geantă care mi-a plăcut foarte mult și era și un preț cam suspect de mic. I-am scris mesaj pe Facebook, așa cum se face pe aceste grupuri, și i-am spus că aș vrea să văd geanta. Mi-a spus că ea este din alt oraș, aproape de București și dacă pot să mă duc acolo să o văd. I-am zis ok, nicio problemă, sunt 50 de kilometri, pot să vin fără nicio problemă.

Îi las numărul ei de telefon și îi spun: ”Lasă-mi și tu numărul tău de telefon să pot să te sun când vin acolo”. Și mi-a răspuns: ”E ok, nu, vorbim aici”. Pur și simplu nu a vrut să îmi dea numărul ei de telefon, de care oricum aș fi avut nevoie să pot să o sun când aș fi ajuns acolo. Oricum nu îmi dăduse nici adresa. (…) Ori geanta e fake? Ori eu par periculoasă și de asta nu mi-a dat numărul?”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman, despre comentariile răutăcioasă din mediul online: „E plin de oameni bolnavi”

Oana Roman se confruntă cu comentarii răutăcioase în mediul online, iar vedeta s-a obișnuit atât de mult cu asta, încât nu o mai afectează. Ea a vorbit de-a lungul timpului despre acest fenomen.

„„Nu știu cum să vă mai explic și cum să vă mai spun… Frate, nu vă supărați dacă vă răspund atunci când voi vă permiteți să-mi dați mie sfaturi despre cum trebuie să îmi trăiesc viața, de exemplu!

Trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că rețelele sociale nu sunt făcute sau conturile persoanelor publice nu sunt făcute pentru ca unii dintre voi să dea lecții de viață, să dea sfaturi, să impună lucruri! Nu! (…)

Plus că sunteți extrem de influențați de un anumit curent în online, care vă instigă la ură, care vă instigă la rău. Și, fără să vă dați seama, vă transformați în ceva ce nu este ok pentru voi, pentru că vă hrăniți cu rău, vă hrăniți cu ură, vă hrăniți cu venin. Chestia asta vă dăunează vouă în primul rând”, spunea Oana Roman, în urmă cu mai mult timp.

