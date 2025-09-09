Marius Elisei, absent din nou în prima zi de școală a fiicei lui. Cum a reacționat Oana Roman: „Am învățat asta de foarte mică”

Marius Elisei a lipsit și anul acesta de la prima zi de școală a fiicei lui, Isabela Maria. Oana Roman susține că fostul ei soț nu contribuie nici cu prezența, nici cu o pensie alimentară semnificativă în viața fiicei lor.

Cum a reacționat Oana Roman după ce Marius Elisei nu a venit la prima zi de școală a fiicei lor

Oana Roman (49 de ani) este dezamăgită de contribuția lui Marius Elisei (38 de ani) în viața fiicei lor, Isabela Maria. Dacă financiar poate acoperi lipsa lui Marius din viața Isabelei, nu același lucru poate fi spus despre suplinirea absenței lui din momentele importante din viața micuței.

Oana susține că relația dintre fostul ei soț și fiica lor este aproape inexistentă. Bărbatul a fost absent atât de la ultima zi de clasa a IV-a, cât și de la prima zi de clasa a V-a a Isabelei.

„Nici nu era nevoie să se contribuie cu nimic (financiar – n.red.). Este acea pensie alimentară de 500 de lei. (…) Nu s-a contribuit cu prezență, nu e nimic nou. (…) Eu nu plâng, slavă lui Dumnezeu câștig bine. (…) Viața nu e corectă, eu am învățat asta de foarte mică, din păcate. Nu putem face altceva decât să scoatem ce mai bun din tot ce putem”, a declarat Oana, la Spynews TV, potrivit Spynews.ro.

Ce spune Oana Roman despre o nouă relație cu un bărbat mai tânăr decât ea

La doi ani de la divorțul de Marius, Oana spune că nu exclude o nouă relație, însă că este precaută în dragoste după ce căsnicia ei s-a sfârșit prin divorț.

„Nu exclud (o posibilă nouă relație – n.red.). Doar că sunt mult mai circumspectă, după ce am trecut prin ce am trecut. Decomandată, mă concentrez pe proiectele mele. Nu cred (că ar fi cu cineva mai tânăr decât ea – n.red.). Nu cred că vârsta e o problemă, de fapt”, a mai spus ea.

Între Oana Roman și Marius Elisei este o diferență de vârstă de nouă ani, ea fiind cea mai mare.

