Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Andrei Perneș la momentul accidentului. Sora fostului concurent Mireasa a spus adevărul

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Andrei Perneș la momentul accidentului. Sora fostului concurent Mireasa a spus adevărul

Amelia Matei
.

La 9 luni de la moarte lui Andrei Perneș, fostul concurent de la Mireasa, sora acestuia a vorbit despre ce s-a întâmplat în tragicul accident rutier. Moartea tânărului a fost învăluită în mister, după ce au apărut mai multe ipoteze privind moartea acestuia, inclusiv ideea unei sinucideri. Iată ce s-a întâmplat.

9 luni de la moartea lui Andrei Perneș. Sora acestuia face declarații

Andrei Perneș s-a stins in viață la doar 28 de ani, în urma unui accident rutier. La 9 luni de la moartea lui, sora acestuia face declarații. 

Tânărul a devenit cunoscut după ce a participat la emisiunea Mireasa, unde a reușit să se facă plăcut de public. A fost unul dintre cei mai apreciați concurenți și a reușit să ajungă în finala sezonului 5 alături de fostă sa soție, Sabrina.

El a murit pe 19 februarie 2025 după un tragic accident rutier. Au trecut 9 luni de la tragedie, însă familia lui a rămas cu un gol greu de descris în cuvinte.

Sora lui Andrei Perneș, Andrada, a vorbit pentru prima oară despre cauzele accidentului. Ea a infirmat ipoteza sinuciderii, spunând că fratele ei nu ar fi recurs niciodată la un astfel de gest.

Andrada a vorbit și depsre greșeala pe care Andrei a făcut-o: aceea de a adormi la volan. Totodată, faptul că nu purta centură de siguranță a făcut ca șansele lui la supraviețuire să fie extrem de mici.

Citește și: Ce imagine dureroasă a apărut cu mormântul lui Andrei Perneș. Fostul concurent „Mireasa” a fost înmormântat în satul natal

Nu a fost vorba de suicid, nu era capabil de asta. La fel și telefonul. Într-adevăr, e posibil să fi avut și telefonul, doar că nu îl folosea. Ca niciodată, nu înțeleg ce și cum, el era foarte obosit, a adormit la volan. Nu a fost distras neapărat de telefon, ci a adormit la volan.

El a avut două opriri pe parcursul drumului, iar ultima oprire a avut-o cu 6 minute înainte să facă accidentul și nu și-a mai pus centura. Ăsta a fost și motivul principal pentru care eu tind să cred că nu a mai avut nicio șansă. Dacă avea centura, poate supraviețuia. Noi am vorbit și cu cei care erau în spatele lui cu mașinile și au spus că mergea cu viteza normală și deodată a ieșit lin de pe drum și a intrat într-un parapet”, a mărturisit Andrada Perneș, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Ce spunea înainte de tragicul accident

Andrei Perneș a devenit cunoscut odată cu show-ul Mireasa, în urma căruia s-a căsătorit cu Sabrina Umbrea. Ei au divorțat la puțin timp de la terminarea emisiuni.

Tânărul postase un mesaj înainte de tragicul accident.

Citește și: Sabrina, devastată după ce a mers la locul unde Andrei Perneș și-a pierdut viața. Ce a văzut acolo fosta soție a concurentului de la „Mireasa” / Foto

„Totul în viaţă asta e temporar. Viaţa se schimbă, oamenii vin şi pleacă, iar anotimpurile nu sunt eterne. Aşa că prin orice ai trece în acest moment, adu-ţi mereu aminte că situaţia din prezent nu este destinaţia ta finală. Nu renunţa niciodată”, a fost unul dintre mesajele postate de Andrei înainte de a avea accidentul rutier.

