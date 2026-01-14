Cătălin Măruță dă de înțeles că a fost dat afară de la Pro TV. Afirmația făcută în emisiunea „La Măruță”: „La fel ca misiunea lui Xabi Alonso la Madrid”

Cătălin Măruță își ia rămas-bun de la PRO TV, ultima ediție „La Măruță” fiind programată pe 6 februarie 2026. Deși în online susține că a fost alegerea sa, o declarație făcută în timpul show-ului său sugerează contrariul.

Cătălin Măruță a dat de înțeles că a fost dat afară de la Pro TV

Cătălin Măruță, unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea românească, a surprins publicul său pe 13 ianuarie 2026, când a anunțat în direct că emisiunea „La Măruță” va ajunge la final pe 6 februarie. Deși mesajul său de pe Instagram sugera că decizia îi aparține, detalii ulterioare arată o altă perspectivă.

Potrivit Libertatea, echipa de producție a emisiunii „La Măruță” a fost informată pe 12 ianuarie că show-ul va fi scos din grila de programe. Într-un mesaj postat pe Instagram, Cătălin Măruță a declarat că această schimbare este rezultatul unei decizii personale la care s-a gândit ani de zile.

„E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc celor care mi-ați transmis gânduri bune și mi-ați făcut oferte de job. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați”, a scris Cătălin Măruță în mediul online.

Totuși, declarațiile făcute în ediția live a emisiunii din 13 ianuarie ridică semne de întrebare. În direct, Măruță a comparat propria situație cu cea a fostului antrenor de la Real Madrid, Xabi Alonso, afirmând că „misiunea emisiunii probabil se apropie de final”, o analogie care sugerează că decizia ar putea fi mai complexă decât pare.

„La fel ca misiunea lui Xabi Alonso la Madrid, și emisiunea „La Măruță” probabil că se apropie de final. Am început cu emoție pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, odată cu voi, telespectatorii, uneori cu greșeli, alteori cu controverse, dar am învățat câte ceva de la voi”, a spus Cătălin Măruță pe PRO TV.

Ce este interesant în această analogie este că Xabi Alonso nu a plecat de bunăvoie de la club, ci a fost demis. Acest detaliu, împreună cu informații din culisele PRO TV, sugerează că prezentatorul ar fi fost, de fapt, forțat să încheie colaborarea.

Măruță a anunțat plecarea după 18 ani

„La Măruță” a fost o constantă în viața telespectatorilor timp de aproape două decenii, debutând în 2007 și devenind un punct de referință în televiziunea românească. În ciuda controverselor și greșelilor menționate de Cătălin Măruță, emisiunea a reușit să rămână relevantă și să își păstreze un public fidel.

Chiar dacă prezentatorul a încercat să transmită că decizia de a pune punct emisiunii este una pozitivă și planificată, comparația făcută cu Xabi Alonso și informațiile din culisele PRO TV spun o poveste diferită. Pentru admiratorii săi, această schimbare este, fără îndoială, un moment emoționant.

Pe măsură ce se apropie data de 6 februarie, fanii lui Cătălin Măruță se întreabă ce urmează pentru omul de televiziune. Deși a menționat că își dorește mai mult timp pentru familie și evoluție personală, rămâne de văzut ce proiecte va aborda în viitor.

