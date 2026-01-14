Florin Călinescu răbufnește la adresa Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță. „O răutate a unor mediocrități!” Mesajul tăios al actorului

Florin Călinescu revine în atenția publică cu un atac dur la adresa Pro TV, după anunțul care a zguduit lumea media: închiderea emisiunii „La Măruță” după 18 ani de difuzare.

Pro TV, „mort de ani de zile”, în viziunea lui Călinescu

Decizia Pro TV de a opri emisiunea „La Măruță” după 18 ani de difuzare a declanșat reacții puternice în industria media. Una dintre cele mai dure poziții vine din partea lui Florin Călinescu, fost om de televiziune al postului și una dintre figurile care au marcat perioada de început a Pro TV.

Într-un interviu pentru cancan.ro, acesta a criticat în termeni extrem de duri direcția actuală a televiziunii, conducerea și modul în care sunt tratați oamenii care au contribuit la succesul brandului.

Florin Călinescu afirmă că Pro TV și-a pierdut identitatea și spiritul creativ odată cu schimbarea patronatului. El susține că televiziunea nu mai seamănă deloc cu instituția care domina piața în anii ’90 și 2000: „Am spus-o în mai multe rânduri și acum nici măcar nu mai mă mobilizez să mă repet: ProTV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă.”

În opinia sa, deciziile actualei conduceri sunt motivate exclusiv de cifre, fără viziune și fără respect pentru oamenii care au construit succesul postului: „Nu contează (n.r audiența), astea sunt justificările unor imbecili care nu se uită decât la cifre cu orice preț. Adică disponibilizări, nemajorări de venituri, de salarii și așa mai departe, nu există nicio empatie. ProTV oricum se baza pe toate formatele lăsate de Sârbu.

Când vor crăpa și Vocea României, Las Fierbinți și Românii au talent, atunci, nu știu, să dea reclame cehești, habar nu am. Creativitatea nu există la ProTV de când au venit patronii ăștia și nici nu interesează foarte tare. Probabil că fac afaceri cu alte lucruri, am înțeles, toate domeniile.”

Critici la adresa noilor proprietari

Călinescu consideră că declinul Pro TV a început în momentul vânzării către actualii proprietari. El susține că televiziunea trăiește încă din formatele moștenite din perioada Adrian Sârbu și că nu mai există interes real pentru inovație.

„Creativitatea nu există la ProTV de când au venit patronii ăștia și nici nu interesează foarte tare. Probabil că fac afaceri cu alte lucruri, am înțeles, toate domeniile” – a mai spus Călinescu.

Actorul afirmă că, în trecut, echipele se mobilizau pentru a reinventa formatele, iar creativitatea era motorul principal al postului. Acum, spune el, lucrurile stau exact invers.

„ProTV s-a bazat întotdeauna pe creativitate, pe mișcare continuă și chiar dacă, să zicem, un format se blaza, se mobiliza toată lumea și se găseau resurse noi de creativitate. ProTV-ul n-a murit decât odată, când a fost vândut către ăștia și de atunci a murit.”

Nemulțumiri personale și lipsa de recunoaștere

Florin Călinescu afirmă că nici măcar nu a fost invitat la aniversarea de 30 de ani a Pro TV, deși a fost una dintre figurile centrale ale postului în perioada de glorie: „Și mort sunt și eu, dovadă că la împlinirea celor 30 de ani, nici măcar n-au catadicsit să mă invite. Deci există și o răutate a unor mediocrități acolo, absolut amuzantă.”

Situația angajaților și lipsa de empatie

Călinescu atrage atenția și asupra condițiilor de lucru ale angajaților din televiziune, despre care spune că sunt neglijați de conducere, în ciuda succeselor raportate anual.

„Gândiți-vă că la Românii au talent lucrează vreo 150 de oameni. Gândiți-vă că sunt oameni acolo cu aceleași salarii de 10–15 ani. În schimb, la sfârșitul anului, ca și băncile, se laudă că-s lideri de piață și cu atâtea venituri” – a adăugat actorul.

El consideră că închiderea emisiunii lui Cătălin Măruță este doar un simptom al unei probleme mult mai mari, care afectează întreaga structură a postului: „Împlinitul nu înseamnă nimic pentru ăștia. Dovadă că sunt oameni acolo care muncesc pentru că orice vede toată lumea de acolo e zero barat fără o echipă.”

Foto – Facebook

