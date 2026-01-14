Cine este Marius Urzică de la Power Couple 2026. Câți copii are și ce recorduri deține în gimnastica românească

Marius Urzică și soția lui, Simona, formează unul dintre cuplurile de la Power Couple România, sezonul 3. Împreună de 18 ani, cei doi și-au testat căsnicia în reality show-ul filmat anul trecut în Malta. Emisiunea se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1.

Cine este Marius Urzică de la Power Couple 2026

Marius Urzică, campion olimpic la gimnastică, are 50 de ani și a revenit în lumina reflectoarelor în cadrul emisiunii Power Couple 2026. El și soția lui, Simona Urzică, au fost supuși unor provocări fizice, emoționale și mentale în reality show-ul de la Antena 1.

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca și cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, a mărturisit Marius, înaintea filmărilor din Malta.

Ce recorduri deține în gimnastica românească

Marius Urzică este un exemplu de perseverență și excelență. Născut pe 30 septembrie 1975, în Toplița, Marius este o legendă a gimnasticii mondiale, fiind primul gimnast masculin român care a câștigat aurul olimpic.

Performanța sa remarcabilă de la Jocurile Olimpice din Sydney 2000, unde a obținut aurul la cal cu mânere, este doar una dintre numeroasele realizări care i-au consolidat statutul de campion. La Atlanta 1996 a câștigat argint, iar la Atena 2004 și-a completat palmaresul cu argint și bronz alături de echipa României. În plus, a fost medaliat cu aur la Campionatele Mondiale și Europene și a obținut nota perfectă de 10.00 la Grand Prix-ul de la Glasgow din 2001.

După retragerea din activitățile competiționale, Marius a continuat să inspire generațiile tinere prin înființarea Romanian Golden Team, dedicându-se carierei de antrenor.

Câți copii are

În viața personală, fostul campion a trecut prin schimbări semnificative în 2003, când a divorțat de prima soție, Geta, cu care are un fiu, Andrei. În 2010, Marius și-a refăcut viața alături de Simona, cu care are doi copii: Yasmin, mezina familiei, și Alexandru, cel care visează să-i calce pe urme și să devină al doilea campion olimpic român la gimnastică.

Ambiția lui Alexandru este deja evidentă. „Sunt Alex Urzică și trag tare să ajung următorul campion olimpic la gimnastică”, a declarat tânărul în trecut, pentru Pro TV. „Este o mândrie pentru mine să fiu campion olimpic, dar regret că sunt singurul. Sunt ferm convins că, dacă va continua să muncească și va fi sănătos, are toate șansele să obțină și el acele medalii de aur mult dorite la Jocurile Olimpice”, a declarat Marius, pentru A1.ro.

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor”

Marius și Simona Urzică, ambii antrenori de gimnastică, sunt pregătiți să înfrunte provocările emisiunii, după o relație solidă de 18 ani, dintre care 15 de căsnicie. Participarea la Power Couple a fost o oportunitate pentru ei de a explora noi dimensiuni ale relației lor.

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu și să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”, a spus Simona Urzică.

