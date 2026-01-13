Cine este Nick NND de la Power Couple 2026. De ce s-a destrămat trupa N&D pe care o avea cu Delia și cum îl ajută fiica și soția în carieră

NiCK NND, artistul care a marcat anii 2000 cu hituri celebre, participă alături de soția lui, Cătălina Marin, la Power Couple România 2026. Emisiunea s-a filmat anul trecut în Malta și se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1.

Cine este Nick NND de la Power Couple 2026

Trupa N&D și cariera muzicală

Nicolae Marin, cunoscut drept Nick, este fondatorul trupei N&D, care a cucerit topurile muzicale la începutul anilor 2000. Trupa, care era formată din Nick și Delia, s-a destrămat în 2003, după ce Andra ar fi convins-o pe Delia că trebuie să se lanseze solo. Despărțirea a fost amiabilă, iar Nick și Delia au mai colaborat muzical de-a lungul anilor.

„Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut că am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Întâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat. Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea”, spunea Nick într-o emisiune TV.

Citește și: Cum crede Dani Oțil că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple România: „La jocurile noastre trebuie să fii și smart” / Exclusiv

Viața personală

Nick s-a născut pe data de 30 iulie 1977, la București, are 48 de ani și este artistul din spatele unora dintre cele mai fredonate melodii românești, printre care amintim „Vino la mine”, „Nu e vina mea” și „Vreau să plâng”. Artistul continuă să compună și cânte, în ultimii ani fiind prezent și pe micile ecrane. În 2025, Nick a participat la „Te cunosc de undeva!”, iar în 2026 poate fi urmărit alături de soția lui, Cătălina Marin, la Power Couple România, sezonul 3.

Nick și soția lui, Cătălina, s-au cunoscut când aveau 14 ani și formează un cuplu de 33 de ani. Împreună au o fiică, Andreea Marin, în vârstă de 19 ani, care este cea mai mare mândrie a lor. Andreea este pasionată de muzică și social media. Soția și fiica lui Nick sunt principalul lui sprijin în carieră. Cătălina se ocupă de partea de impresariat, iar Andreea de promovarea lui online.

Citește și: Cupluri de vedete care s-au despărțit după ce au participat la Power Couple. „Chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”

Experiența Power Couple

Nick a acceptat provocarea Power Couple pentru a-și învinge anumite frici și pentru a vedea cât de compatibil sunt el și soția lui în fața presiunii.

„Am acceptat provocarea pentru a îmi învinge anumite frici și pentru a vedea cât de bine putem lucra în echipă, sub presiune. Sper să ne găsim echilibrul, atât fizic, cât și mental, pentru a putea lua cele mai potrivite decizii în momentele dificile prin care, cu siguranță, urmează să trecem în cadrul show-ului. Mă aștept să fim noi!”, a spus Nick înaintea filmărilor din Malta, pentru A1.ro.

Cătălina împărtășește entuziasmul soțului său. „În cei 33 de ani împreună, am trecut prin multe provocări, iar, de când a apărut primul sezon, mi-am dorit să trăim și noi această experiență. Am acceptat provocarea ca pe o nouă aventură plină de emoții, adrenalină și distracție. Ne dorim să fim unul pentru altul sprijin, să comunicăm deschis, să ne susținem în momentele dificile și să ne distrăm în același timp. Vrem să creștem împreună, să învățăm să colaborăm sub presiune și să construim amintiri unice în această experiență”, a spus Cătălina.

Foto: Instagram; Antena 1

Urmărește-ne pe Google News