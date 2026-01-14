Cine este Simona Urzică de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și câți copii are

Simona Urzică și soțul ei, Marius, formează unul dintre cuplurile de la Power Couple România, sezonul 3. Împreună de 18 ani, cei doi și-au testat căsnicia în reality show-ul filmat anul trecut în Malta. Emisiunea se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1.

Cine este Simona Urzică de la Power Couple 2026

Simona Urzică are 38 de ani și este antrenoare de gimnastică, după o carieră strălucitoare în gimnastica de performanță, în cadrul lotului de la Onești. Simona și soțul ei, Marius Urzică, sunt exemplul perfect al unui cuplu care îmbină cu succes cariera și viața de familie. Sunt împreună de 18 ani, dintre care 15 în calitate de soț și soție, și au doi copii, un fiu și o fiică, pe Alexandru și pe Yasmin. Din prima căsnicie, Marius mai are un băiat, Andrei. Marius și Simona și-au testat căsnicia la Power Couple 2026.

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu și să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”, a spus Simona, pentru A1.ro.

Așteptări de la experiența Power Couple

Simona Urzică este un model pentru tinerii sportivi care visează la o carieră de succes în gimnastică. La rândul său, Marius Urzică este o legendă în gimnastica românească și actual antrenor. Power Couple 2026 a fost ocazia perfectă a celor doi de a-și demonstra cât de puternică este legătura dintre ei.

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca și cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăi acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, a mărturisit Marius, pentru A1.ro.

