Nelu Boată, chitaristul de legendă care a impresionat-o pe Maria Tănase, a murit la 82 de ani

Lumea muzicii populare românești este în doliu după dispariția lui Nelu Boată, unul dintre cei mai respectați chitariști ai scenei tradiționale. Artistul a murit la Craiova, cu o săptămână înainte de a împlini 83 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă, construită în discreție, dar cu un impact profund asupra generațiilor de interpreți și instrumentiști.

Moartea sa marchează sfârșitul unei epoci în care profesionalismul, modestia și rafinamentul artistic erau definitorii.

Un destin dedicat muzicii populare

Nelu Boată s-a născut la Craiova, în 1943, într-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. A fost format de unchiul său, celebrul chitarist Cicea, iar talentul său a fost remarcat rapid. În 1961, Maria Tănase l-a ales să o acompanieze într-un turneu, un moment care avea să-i schimbe definitiv parcursul artistic. Ulterior, a devenit membru al Ansamblului „Nicolae Bălcescu”, iar din 1992 a activat în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, unde a devenit unul dintre pilonii orchestrei.

Reacții din lumea artistică

Vestea morții sale a generat un val de mesaje emoționante din partea artiștilor și instituțiilor culturale. Jurnaliștii TVF Oltenia au transmis un mesaj care a sintetizat impactul său asupra scenei muzicale:

„Doliu în lumea muzicii din Oltenia. A încetat din viață unul dintre cei mai apreciați chitariști ai Olteniei, Nelu Boată. Un artist talentat, un om dedicat muzicii, care a lăsat în urmă acorduri ce vor rămâne vii în inimile celor care l-au cunoscut și l-au ascultat. Drum lin printre stele, maestre… Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris aceștia pe pagina lor oficială.

Mărturii ale artiștilor care au cântat alături de el

Interpreta Rozica Petre, care a colaborat cu Nelu Boată timp de aproape un deceniu, a rememorat momentele petrecute împreună pe scenă și în turnee. Potrivit Agerpres, aceasta a declarat:

„Am cântat împreună nouă ani în celebrul restaurant Minerva din Craiova, la evenimente, la nunţi, până în 1990 când s-a terminat cu Minerva, iar eu m-am angajat la Ansamblul «Maria Tănase». Preferam să cânt cu el sau cu Cicea, pentru că erau foarte buni. Dacă îl aveai pe Boată în spate, nu îţi mai trebuia ţambal, puteai să cânţi foarte bine doar cu vioara şi cu chitara.”

Artista a vorbit și despre aprecierea de care Boată se bucura în rândul marilor muzicieni ai țării:

„Era un om deosebit şi un mare chitarist, era unul din cei mai buni din ţară. Chitariştii buni îi numărai pe degete. El şi unchiul lui, Cicea, erau cei mai tari din Craiova, dar îi preferau şi cei de la Bucureşti, cum era marele ţambalist Toni Iordache sau Mădălin Voicu.”

Moștenirea artistică și rolul său pedagogic

Maestrul coregraf Ionel Garoafă, șeful Secției Ansamblului de dans popular „Maria Tănase”, a subliniat pentru Agerpres calitățile pedagogice ale lui Nelu Boată și influența sa asupra generațiilor tinere:

„Doamne, ce stil pedagogic extraordinar avea! Din calmitatea dumnealui, din liniştea sufletească, te făcea să simţi că arta nu se face cu stres, cu nervi, pe fugă, ci că arta e ceva de la Dumnezeu, este linişte, este pace.”

El a vorbit și despre locul lui Boată în istoria muzicii populare: „Era unul dintre pilonii de bază ai Orchestrei ‘Maria Tănase’. Nea Nelu ne-a transmis spiritualitate, credinţă, dragoste, sinceritate. Aşa a fost generaţia lor.”

Trupul neînsuflețit al lui Nelu Boată a fost depus la capela Bisericii „Sfântul Ierarh Calinic Cernicarul şi Izvorul Tămăduirii” din Craiova. Înmormântarea are loc la Cimitirul Sineasca, unde colegi, prieteni, discipoli și admiratori îi pot aduce un ultim omagiu.

