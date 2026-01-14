Cătălin Măruță, acuzat că și-a scris cu ChatGPT mesajul în care anunță plecarea de la Pro TV

Cătălin Măruță a fost acuzat de internauți că mesajul său de despărțire, publicat pe rețelele sociale după ce s-a aflat că emisiunea lui de la Pro TV, „La Măruță” iese din grila de programe, a fost generat cu inteligența artificială.

Cătălin Măruță, acuzat că a folosit ChatGPT pentru a scrie mesajul de despărțire

Cătălin Măruță, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România, a anunțat pe 12 ianuarie 2026 că emisiunea sa, difuzată timp de 18 ani la Pro TV, se va încheia în februarie. Decizia a fost motivată de dorința de a se concentra pe viața personală și noi proiecte, însă mesajul lui de adio a stârnit o dezbatere neașteptată pe rețelele de socializare.

„Om de televiziune, 18 ani doar la Pro TV, scrie mesaje de adio cu ChatGPT”,, a scris un utilizator, subliniind un fragment din textul lui Măruță: „Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt”.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar părerile au fost împărțite. Unii l-au criticat, considerând că o personalitate de calibrul său ar trebui să redacteze singur un astfel de mesaj.

„Eu am pretenția de la un om de televiziune, la nivelul lui, să scrie un text fără să se folosească de ChatGPT. Dacă după atâția ani de televiziune nu ești în stare să formulezi un mesaj, e grav. Prefer greșeli gramaticale decât aceleași formulări trase la indigo”, a comentat altcineva.

Unii utilizatori au încurajat utilizarea inteligenței artificiale

Pe de altă parte, alți utilizatori au adoptat o poziție mai echilibrată, susținând că utilizarea inteligenței artificiale nu este o problemă, ci mai degrabă un instrument modern și util.

„Există prompturi care pot adapta un text exact pe stilul unei persoane. AI-ul este folosit în instituții, firme, spitale, educație și proiecte academice. Nu e o rușine, e un ajutor, atâta timp cât știi să îl folosești ca unealtă”, a explicat un internaut.

În ciuda controverselor, decizia lui Cătălin Măruță de a renunța la emisiune pare să fie una calculată.

Vedeta a declarat că deja a primit oferte de job, chiar înainte de încheierea oficială a colaborării cu postul de televiziune.

„E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job, vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră”, a transmis Cătălin Măruță.

