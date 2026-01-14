John Forté a murit la 50 de ani. A fost colaborator Fugees și nominalizat la Premiile Grammy

Celebrul muzician John Forté, cunoscut pentru colaborarea cu Fugees, a fost găsit decedat în casa sa din Chilmark, pe 12 ianuarie 2026. La doar 50 de ani, moartea sa șochează comunitatea insulei Martha’s Vineyard.

John Forté a murit la 50 de ani

John Forté, muzician nominalizat la Grammy, colaborator al trupei Fugees și o voce distinctă în hip-hop, s-a stins din viață la 50 de ani.

Artistul a fost găsit fără viață pe podeaua bucătăriei sale din Chilmark, Martha’s Vineyard, în data de 12 ianuarie 2026. Cauza morții nu a fost încă stabilită, iar poliția locală nu suspectează vreo activitate criminală.

Șeful poliției din Chilmark, Sean Slavin, a declarat pentru MV Times: „Este o comunitate mică, iar această pierdere ne afectează profund. Este atât partea bună, cât și partea grea de a locui pe o insulă mică”.

Cine a fost John Forté

John Forté, născut în Brooklyn, și-a început călătoria muzicală încă din copilărie, studiind vioara și urmând cursurile academiei Phillips Exeter din New Hampshire. Mai târziu, a fost student la Universitatea din New York, unde a împărțit camera de cămin cu rapperul Talib Kweli, înainte de a renunța la facultate pentru a lucra la Rawkus Records, o casă de discuri underground.

În anii 1990, Lauryn Hill l-a introdus în cercul Fugees, iar Forté a contribuit la scrierea și producția mai multor piese de pe albumul lor câștigător de Grammy, „The Score”, lansat în 1996. La doar 21 de ani, această colaborare i-a adus prima nominalizare la Grammy.

Cariera lui Forté a continuat să înflorească, colaborând cu Wyclef Jean la albumul solo „The Carnival” și lansând propriul său album de debut, „Poly Sci”, în 1998.

Viața la închisoare

Viața lui a luat o turnură dramatică în anul 2000, când a fost arestat pe Aeroportul Internațional Newark pentru posesie de cocaină lichidă și intenția de distribuire. În 2001, a fost condamnat la 14 ani de închisoare, conform legilor federale de minim obligatoriu.

În timpul detenției la o închisoare cu securitate redusă din Pennsylvania, Forté nu a renunțat la pasiunea sa pentru muzică. A scris și a înregistrat al doilea album, „I, John”, care include colaborări cu Carly Simon și Herbie Hancock.

Simon, alături de fiul ei Ben Taylor, a devenit o susținătoare vocală a cazului lui Forté, descriind sentința sa ca fiind excesivă. În noiembrie 2008, președintele George W. Bush i-a comutat sentința, iar John Forté a fost eliberat din închisoare.

Într-un eseu publicat de Vanity Fair în 2008, Simon l-a numit „finul ei spiritual”.

„L-am întâlnit prin fiul meu, Ben Taylor, care mi-a povestit despre talentul său incredibil. Dar viața s-a schimbat, iar o sentință de 14 ani pentru acuzații de droguri l-a lovit. M-am implicat, convinsă că pedeapsa era extrem de nedreaptă”, a povestit cântăreața.

În ultimii ani, John Forté a devenit un membru activ al scenei muzicale din Martha’s Vineyard, unde a locuit alături de soția și cei doi copii. Printre realizările sale notabile se numără compunerea coloanei sonore pentru documentarul dedicat lui Breonna Taylor, „Bree Wayy: Promise, Witness, Remembrance”.

În 2021, Forté a lansat albumul „Vessels, Angels & Ancestors”, despre care a declarat pentru Billboard: „De data aceasta, nu m-am lăsat copleșit de îndoieli. Am înțeles că trebuie să ies din calea mea și să mă las purtat de experiență”.

