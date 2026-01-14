John Forté a murit la 50 de ani. A fost colaborator Fugees și nominalizat la Premiile Grammy

Celebrul muzician John Forté, cunoscut pentru colaborarea cu Fugees, a fost găsit decedat în casa sa din Chilmark, pe 12 ianuarie 2026. La doar 50 de ani, moartea sa șochează comunitatea insulei Martha’s Vineyard.
John Forté, muzician nominalizat la Grammy, colaborator al trupei Fugees și o voce distinctă în hip-hop, s-a stins din viață la 50 de ani.
Artistul a fost găsit fără viață pe podeaua bucătăriei sale din Chilmark, Martha’s Vineyard, în data de 12 ianuarie 2026. Cauza morții nu a fost încă stabilită, iar poliția locală nu suspectează vreo activitate criminală.
Șeful poliției din Chilmark, Sean Slavin, a declarat pentru MV Times: „Este o comunitate mică, iar această pierdere ne afectează profund. Este atât partea bună, cât și partea grea de a locui pe o insulă mică”.
John Forté, născut în Brooklyn, și-a început călătoria muzicală încă din copilărie, studiind vioara și urmând cursurile academiei Phillips Exeter din New Hampshire. Mai târziu, a fost student la Universitatea din New York, unde a împărțit camera de cămin cu rapperul Talib Kweli, înainte de a renunța la facultate pentru a lucra la Rawkus Records, o casă de discuri underground.
În anii 1990, Lauryn Hill l-a introdus în cercul Fugees, iar Forté a contribuit la scrierea și producția mai multor piese de pe albumul lor câștigător de Grammy, „The Score”, lansat în 1996. La doar 21 de ani, această colaborare i-a adus prima nominalizare la Grammy.
Cariera lui Forté a continuat să înflorească, colaborând cu Wyclef Jean la albumul solo „The Carnival” și lansând propriul său album de debut, „Poly Sci”, în 1998.
Viața lui a luat o turnură dramatică în anul 2000, când a fost arestat pe Aeroportul Internațional Newark pentru posesie de cocaină lichidă și intenția de distribuire. În 2001, a fost condamnat la 14 ani de închisoare, conform legilor federale de minim obligatoriu.
În timpul detenției la o închisoare cu securitate redusă din Pennsylvania, Forté nu a renunțat la pasiunea sa pentru muzică. A scris și a înregistrat al doilea album, „I, John”, care include colaborări cu Carly Simon și Herbie Hancock.
Simon, alături de fiul ei Ben Taylor, a devenit o susținătoare vocală a cazului lui Forté, descriind sentința sa ca fiind excesivă. În noiembrie 2008, președintele George W. Bush i-a comutat sentința, iar John Forté a fost eliberat din închisoare.
Într-un eseu publicat de Vanity Fair în 2008, Simon l-a numit „finul ei spiritual”.
„L-am întâlnit prin fiul meu, Ben Taylor, care mi-a povestit despre talentul său incredibil. Dar viața s-a schimbat, iar o sentință de 14 ani pentru acuzații de droguri l-a lovit. M-am implicat, convinsă că pedeapsa era extrem de nedreaptă”, a povestit cântăreața.
În ultimii ani, John Forté a devenit un membru activ al scenei muzicale din Martha’s Vineyard, unde a locuit alături de soția și cei doi copii. Printre realizările sale notabile se numără compunerea coloanei sonore pentru documentarul dedicat lui Breonna Taylor, „Bree Wayy: Promise, Witness, Remembrance”.
În 2021, Forté a lansat albumul „Vessels, Angels & Ancestors”, despre care a declarat pentru Billboard: „De data aceasta, nu m-am lăsat copleșit de îndoieli. Am înțeles că trebuie să ies din calea mea și să mă las purtat de experiență”.
