Brendan Weinstein a murit după ce s-a prăbușit de pe un munte cu 200 km/h. Pilotul de wingsuit avea 32 de ani

Unul dintre cei mai buni piloți de wingsuit din lume a murit în urma unei sărituri ilegale de pe Muntele Table din Africa de Sud. Brendan Weinstein (32 ani) a încetat din viață după ce s-a aruncat de pe vârful emblematicului monument din Cape Town și s-a izbit de stânci aflate la aproape 300 de metri mai jos, cu o viteză de până la 200 km/h.

Brendan Weinstein a murit la 32 ani

Deși era un expert respectat în domeniul său, americanul în vârstă de 32 de ani nu a reușit evite la timp și și s-a prăbușit cu capul înainte pe o potecă de drumeții populară, în timp ce familiile de turiști priveau cu groază.

Peste 50 de turiști care se plimbau pe munte au rămas traumatizați după ce l-au auzit pe pilotul de wingsuit țipând când a realizat că nu poate evita impactul, notează The Sun.

Impactul fatal s-a produs luni, în jurul orei 9:00, când Weinsten a sărit de pe munte în timp ce filma un videoclip pe YouTube pentru cei 44.000 de urmăritori ai săi.

Au fost lansate eforturi ample de căutare, implicând mai multe echipe de salvare terestre și aeriene, înainte ca trupul lui Brendan Weinstein să fie în cele din urmă găsit pe versantul muntelui.

Declarațiile martorilor

Kirsten Enderby, o excursionistă, a declarat că familia ei stătea aproape de locul unde pilotul a lovit pământul.

„Eu și familia mea eram chiar în zona de impact când s-a produs accidentul, iar el a căzut extrem de aproape de noi”, a spus ea.

„Era atât de jos încât i-am putut vedea fața chiar înainte să se întâmple”, a mai spus ea.

Un alt martor a descris cum a evitat cu greu pilotul care cădea, spunând: „A căzut între mine și soțul meu. Totul s-a întâmplat atât de repede, dar a trebuit să alerg repede ca să mă rateze”.

„Sunt încă zdruncinată de toate acestea, fiindcă am fost stropită cu sânge”, a mai spus martora.

Brendan Weistein era însurat și avea un fiu

Brendan Weinstein o lasă în urmă pe soția sa, Kivia Martins, și fiul lor bebeluș, Eiger.

În urma tragediei, Martins a distribuit online o fotografie de familie cu legenda: „A fost profund iubit și a lăsat o amprentă puternică asupra atâtor oameni.”

Se crede că atletul sponsorizat de Red Bull a luat o telecabină până în vârful Muntelui Table, ascunzându-și costumul și parașuta de personal.

După ce a ajuns în vârf, se pare că a mers pe jos timp de aproximativ 15 minute până la un punct de ieșire cunoscut înainte de a face saltul fatal la ora 9 dimineața.

Fostul parașutist Jeff Ayliffe a declarat că saltul a fost extrem de tehnic și nu ar fi trebuit încercat fără cunoștințe locale.

„Nu a contactat niciun membru al comunității locale de sărituri la bază pentru a discuta cu ei despre acest punct de ieșire, deși fusese sărit de multe ori cu succes”, a spus Ayliffe.

„Brendan Weinstein este considerat unul dintre cei mai experimentați săritori la bază din lume și are o mulțime de adepți în America. Abilitățile sale tehnice sunt incredibile; a făcut multe, multe sărituri. Aceasta este a treia noastră moarte prin sărituri la bază în Africa de Sud. Ei știu riscul pe care și-l asumă”, a mai spus Jeff Ayliffe.

Sursă foto: Instagram, Facebook

