Brendan Weinstein a murit după ce s-a prăbușit de pe un munte cu 200 km/h. Pilotul de wingsuit avea 32 de ani

Unul dintre cei mai buni piloți de wingsuit din lume a murit în urma unei sărituri ilegale de pe Muntele Table din Africa de Sud. Brendan Weinstein (32 ani) a încetat din viață după ce s-a aruncat de pe vârful emblematicului monument din Cape Town și s-a izbit de stânci aflate la aproape 300 de metri mai jos, cu o viteză de până la 200 km/h.
Deși era un expert respectat în domeniul său, americanul în vârstă de 32 de ani nu a reușit evite la timp și și s-a prăbușit cu capul înainte pe o potecă de drumeții populară, în timp ce familiile de turiști priveau cu groază.
Peste 50 de turiști care se plimbau pe munte au rămas traumatizați după ce l-au auzit pe pilotul de wingsuit țipând când a realizat că nu poate evita impactul, notează The Sun.
Impactul fatal s-a produs luni, în jurul orei 9:00, când Weinsten a sărit de pe munte în timp ce filma un videoclip pe YouTube pentru cei 44.000 de urmăritori ai săi.
Brendan Weinstein o lasă în urmă pe soția sa, Kivia Martins, și fiul lor bebeluș, Eiger.
În urma tragediei, Martins a distribuit online o fotografie de familie cu legenda: „A fost profund iubit și a lăsat o amprentă puternică asupra atâtor oameni.”
Se crede că atletul sponsorizat de Red Bull a luat o telecabină până în vârful Muntelui Table, ascunzându-și costumul și parașuta de personal.
După ce a ajuns în vârf, se pare că a mers pe jos timp de aproximativ 15 minute până la un punct de ieșire cunoscut înainte de a face saltul fatal la ora 9 dimineața.
Fostul parașutist Jeff Ayliffe a declarat că saltul a fost extrem de tehnic și nu ar fi trebuit încercat fără cunoștințe locale.
„Nu a contactat niciun membru al comunității locale de sărituri la bază pentru a discuta cu ei despre acest punct de ieșire, deși fusese sărit de multe ori cu succes”, a spus Ayliffe.
„Brendan Weinstein este considerat unul dintre cei mai experimentați săritori la bază din lume și are o mulțime de adepți în America. Abilitățile sale tehnice sunt incredibile; a făcut multe, multe sărituri. Aceasta este a treia noastră moarte prin sărituri la bază în Africa de Sud. Ei știu riscul pe care și-l asumă”, a mai spus Jeff Ayliffe.
Sursă foto: Instagram, Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.