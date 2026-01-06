  MENIU  
Home > Știri > Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani

Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a încetat din viață pe 2 ianuarie 2026, la Londra. Timp de decenii, ea a educat generații despre ororile războiului și importanța combaterii prejudecăților.

Eva Schloss a murit la 96 de ani

Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la vârsta de 96 de ani. Povestea ei de curaj și rezistență a inspirat generații, iar moștenirea sa continuă să educe și să combată prejudecățile.

Născută Eva Geiringer, în 1929, la Viena, ea și familia sa au fugit la Amsterdam după anexarea Austriei de către Germania nazistă. Acolo, Eva a devenit prietenă cu Anne Frank. După ocupația nazistă a Olandei, familiile lor au trăit ascunse timp de doi ani, până când au fost trădați și deportați la Auschwitz. Eva și mama ei, Fritzi, au supraviețuit lagărului, dar tatăl și fratele ei mai mare, Heinz, au pierit în Holocaust.

Citește și: Jorge, vacanță de coșmar în Thailanda. Ce a pățit cântărețul: „Pentru asta am așteptat eu vacanța asta? Două zile nu am ieșit din cameră”

„Nu a fost o întâmplare!” Laura Cosoi, prima declarație după ce a anunțat că așteaptă al 5-lea copil. Ce a spus despre sexul bebelușului
„Nu a fost o întâmplare!” Laura Cosoi, prima declarație după ce a anunțat că așteaptă al 5-lea copil. Ce a spus despre sexul bebelușului
Recomandarea zilei

Citește și: Iulia Vântur nu e sigură că se mută definitiv în India. Ce spune vedeta despre revenirea în țară: „Nu îmi fac planuri. Am două case, două familii”

Povestea unei supraviețuitoare

După război, Eva s-a mutat în Marea Britanie, unde s-a căsătorit cu refugiatul evreu german Zvi Schloss, formând o familie în Londra.

A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Recomandarea zilei

În 1953, mama sa s-a căsătorit cu Otto Frank, tatăl Annei Frank, singurul membru al familiei Frank care a supraviețuit Holocaustului. Anne Frank, cunoscută pentru jurnalul său, a murit de tifos în lagărul de la Bergen-Belsen, cu câteva luni înainte de sfârșitul războiului.

Decenii întregi, Eva nu a vorbit despre suferințele sale.

„Am fost tăcută ani de zile, mai întâi pentru că nu aveam voie să vorbesc. Apoi am reprimat totul. Eram furioasă pe lume”, mărturisea ea într-un interviu pentru Associated Press în 2004.

Însă, în 1986, după ce a vorbit la deschiderea unei expoziții despre Anne Frank în Londra, Eva și-a găsit vocația: educarea tinerei generații despre ororile Holocaustului. A ținut discursuri în școli, în închisori și la conferințe internaționale, povestindu-și viața într-o serie de cărți, inclusiv „Eva’s Story: A Survivor’s Tale by the Stepsister of Anne Frank”.

Citește și: Laura Cosoi, mărturisiri emoționante după ce a anunțat că va fi din nou mamă: „Nu a fost o întâmplare!”. Ce a dezvăluit despre sexul bebelușului

Citește și: Emilia Ghinescu, prima reacție după ce s-a zvonit că noul ei iubit are vârsta fiului ei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită”

Eva Schloss și lupta pentru dreptate

Până la vârsta de 90 de ani, Eva Schloss nu a încetat să lupte pentru dreptate. În 2019, a călătorit în Newport Beach, California, pentru a întâlni adolescenți care fuseseră fotografiați făcând saluturi naziste la o petrecere. În 2020, s-a alăturat unei campanii globale pentru eliminarea materialelor negatoare ale Holocaustului de pe rețelele sociale.

„Nu trebuie să uităm niciodată consecințele teribile ale tratării oamenilor ca pe niște ”ceilalți’”, spunea Schloss în 2024.

„Trebuie să respectăm toate rasele și religiile. Trebuie să trăim împreună cu diferențele noastre. Singura cale de a reuși este educația, iar cu cât începem mai devreme, cu atât mai bine”, a mai afirmat ea atunci.

Regele Charles al III-lea a declarat că a fost „onorant și mândru” să o cunoască pe Eva Schloss, care a co-fondat Anne Frank Trust UK pentru a combate prejudecățile și a promova compasiunea.

„Ororile pe care le-a îndurat ca tânără sunt imposibil de înțeles și totuși și-a dedicat restul vieții luptei împotriva urii”, a afirmat monarhul britanic.

Familia sa a descris-o drept „o femeie remarcabilă: o supraviețuitoare a Auschwitz-ului, o educatoare devotată a Holocaustului, neobosită în munca sa pentru amintire, înțelegere și pace”. Moștenirea sa continuă prin cărțile, filmele și resursele pe care le-a lăsat în urmă.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Fanatik
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
GSP.ro
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Click.ro
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Citește și...
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
Lidia Buble şi Horațiu Nicolau, apariţie controversată în public! Aşa nu au mai fost văzuţi, artistă pare total dezolată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
România, ținta ironiilor în presa maghiară. „Așteptăm de la Trianon”
Mikloș Dudaș a murit la 34 de ani. Fostul campion mondial la canoe a fost găsit decedat în locuința sa
Dimitar Penev, antrenorul care a schimbat destinul fotbalului bulgar, a murit la 80 de ani
O influenceriță a murit la 38 de ani după o operație estetică
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elena Vîșcu, adevărul din spatele divorțului de CRBL: „Când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții”
Elena Vîșcu, adevărul din spatele divorțului de CRBL: „Când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții”
Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura. Deține una din cele mai mari firme de design interior din România și are o relație de 7 ani
Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura. Deține una din cele mai mari firme de design interior din România și are o relație de 7 ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, în ținute asortate în public. Cum au apărut cei doi în București. Foto
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, în ținute asortate în public. Cum au apărut cei doi în București. Foto
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt…”
Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt…”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
La câte zile după Bobotează se pot spăla rufe. Care sunt, de fapt, regulile bisericești
La câte zile după Bobotează se pot spăla rufe. Care sunt, de fapt, regulile bisericești
Marius Urzică, copleșit de emoții în prima ediție a Power Couple, sezonul 3: „Este luna noastră de miere pentru că nu am avut ocazia”
Marius Urzică, copleșit de emoții în prima ediție a Power Couple, sezonul 3: „Este luna noastră de miere pentru că nu am avut ocazia”
Un concurent, la un pas de leșin în prima ediție a Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar
Un concurent, la un pas de leșin în prima ediție a Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Laura Cosoi, mărturisiri emoționante după ce a anunțat că va fi din nou mamă: "Nu a fost o întâmplare!". Ce a dezvăluit despre sexul bebelușului
Laura Cosoi, mărturisiri emoționante după ce a anunțat că va fi din nou mamă: "Nu a fost o întâmplare!". Ce a dezvăluit despre sexul bebelușului
Observator News
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare
Libertatea pentru Femei
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Se dau bani de la stat pentru această categorie de români. Trebuie să depui cererea online între 19 ianuarie și 20 martie
Se dau bani de la stat pentru această categorie de români. Trebuie să depui cererea online între 19 ianuarie și 20 martie
Cum se obține certificatul de handicap în 2026? Obligații și beneficii pentru persoanele cu dizabilități începând cu 1 ianuarie 2026
Cum se obține certificatul de handicap în 2026? Obligații și beneficii pentru persoanele cu dizabilități începând cu 1 ianuarie 2026
Tăiere la pensie pentru această categorie de români: beneficiul care dispare în 2026, prin „ordonanța trenuleț”
Tăiere la pensie pentru această categorie de români: beneficiul care dispare în 2026, prin „ordonanța trenuleț”
Statul schimbă regulile jocului în sănătate: reforma care schimbă veniturile medicilor de familie în 2026
Statul schimbă regulile jocului în sănătate: reforma care schimbă veniturile medicilor de familie în 2026
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton