Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani

Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la vârsta de 96 de ani. Povestea ei de curaj și rezistență a inspirat generații, iar moștenirea sa continuă să educe și să combată prejudecățile.

Născută Eva Geiringer, în 1929, la Viena, ea și familia sa au fugit la Amsterdam după anexarea Austriei de către Germania nazistă. Acolo, Eva a devenit prietenă cu Anne Frank. După ocupația nazistă a Olandei, familiile lor au trăit ascunse timp de doi ani, până când au fost trădați și deportați la Auschwitz. Eva și mama ei, Fritzi, au supraviețuit lagărului, dar tatăl și fratele ei mai mare, Heinz, au pierit în Holocaust.

Povestea unei supraviețuitoare

După război, Eva s-a mutat în Marea Britanie, unde s-a căsătorit cu refugiatul evreu german Zvi Schloss, formând o familie în Londra.

În 1953, mama sa s-a căsătorit cu Otto Frank, tatăl Annei Frank, singurul membru al familiei Frank care a supraviețuit Holocaustului. Anne Frank, cunoscută pentru jurnalul său, a murit de tifos în lagărul de la Bergen-Belsen, cu câteva luni înainte de sfârșitul războiului.

Decenii întregi, Eva nu a vorbit despre suferințele sale.

„Am fost tăcută ani de zile, mai întâi pentru că nu aveam voie să vorbesc. Apoi am reprimat totul. Eram furioasă pe lume”, mărturisea ea într-un interviu pentru Associated Press în 2004.

Însă, în 1986, după ce a vorbit la deschiderea unei expoziții despre Anne Frank în Londra, Eva și-a găsit vocația: educarea tinerei generații despre ororile Holocaustului. A ținut discursuri în școli, în închisori și la conferințe internaționale, povestindu-și viața într-o serie de cărți, inclusiv „Eva’s Story: A Survivor’s Tale by the Stepsister of Anne Frank”.

Eva Schloss și lupta pentru dreptate

Până la vârsta de 90 de ani, Eva Schloss nu a încetat să lupte pentru dreptate. În 2019, a călătorit în Newport Beach, California, pentru a întâlni adolescenți care fuseseră fotografiați făcând saluturi naziste la o petrecere. În 2020, s-a alăturat unei campanii globale pentru eliminarea materialelor negatoare ale Holocaustului de pe rețelele sociale.

„Nu trebuie să uităm niciodată consecințele teribile ale tratării oamenilor ca pe niște ”ceilalți’”, spunea Schloss în 2024.

„Trebuie să respectăm toate rasele și religiile. Trebuie să trăim împreună cu diferențele noastre. Singura cale de a reuși este educația, iar cu cât începem mai devreme, cu atât mai bine”, a mai afirmat ea atunci.

Regele Charles al III-lea a declarat că a fost „onorant și mândru” să o cunoască pe Eva Schloss, care a co-fondat Anne Frank Trust UK pentru a combate prejudecățile și a promova compasiunea.

„Ororile pe care le-a îndurat ca tânără sunt imposibil de înțeles și totuși și-a dedicat restul vieții luptei împotriva urii”, a afirmat monarhul britanic.

Familia sa a descris-o drept „o femeie remarcabilă: o supraviețuitoare a Auschwitz-ului, o educatoare devotată a Holocaustului, neobosită în munca sa pentru amintire, înțelegere și pace”. Moștenirea sa continuă prin cărțile, filmele și resursele pe care le-a lăsat în urmă.

