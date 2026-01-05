Emilia Ghinescu a făcut primele declarații după ce s-a zvonit că formează un cuplu cu un bărbat de vârsta fiului ei. Fotografia lor împreună, publicată recent de artistă, a trezit controverse pe internet din cauza diferenței de vârstă dintre interpreta de muzică populară și presupusul ei nou iubit.

Ce diferență de vârstă este între Emilia Ghinescu și noul ei iubit

Anul 2026 a debutat cu speculații cum că Emilia Ghinescu ar forma un cuplu cu un bărbat în vârstă de 27 de ani, aceeași vârstă pe care o are și fiul ei. Zvonurile au apărut după ce interpreta de muzică populară a publicat o imagine cu Viorel Neagoe la Instagram Story.

Potrivit informațiilor de pe rețelele sociale, Viorel Neagoe este din Șerbănești, Argeș, locuiește în Pitești și a absolvit Universitatea Politehnică din București în 2022. Astfel, Neagoe ar avea în jur de 27 de ani, vârsta fiului Emiliei.

Contactată de jurnaliști pentru o reacție, cântăreața a declarat pentru Știrile Antena Stars: „După sărbători, mi-am permis să îmi iau o vacanță alături de prieteni, de un grup de prieteni, la hotelul unor prieteni, prieteni care îmi sunt ca și o familie, la munte. (…) Referitor cu cine am fost, sunt o femeie singură, care nu are de dat explicații cuiva sau care nu trebuie să justifice într-un fel dacă are sau nu o relație cu cineva. Sunt lucruri care mă privesc personal pe mine și sunt un om care nu și-a discutat viața personală la televizor și nici nu am de gând să o fac. Important este că sunt bine și că sunt fericită”.

Emilia Ghinescu și-a înșelat soțul

Pentru Emilia Ghinescu, acest capitol din viața sa vine după multe încercări emoționale. De-a lungul timpului, artista a trăit iubiri intense, dar și dezamăgiri. Prima sa căsnicie, la doar 18 ani, cu George Turcu, i-a adus doi copii, Andrei Roberto și Erika Maria. După separare, a avut o relație de peste 10 ani cu Sebastian Albăstroiu, alături de care are o fată, Anastasia, însă nici această poveste nu a avut un final fericit.

Artista nu a renunțat niciodată la ideea de a-și găsi sufletul pereche, în ciuda provocărilor personale. În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Emilia a explicat de ce și-a înșelat soțul.

„De ce am înșelat?! Pentru că nu mai exista iubire. La mine, totul se rezumă la iubire, la sentiment. Dacă între noi nu mai există acea conexiune puternică de la început și nu mai avem ce să ne spunem și au pierit vorbele, nu am de ce să rămân într-o relație”, a spus atunci.

Tot ea a explicat că a fost onestă cu soțul, care a decis să-i mai dea o șansă, până când în final ambii au decis să divorțeze. Deși criticată de unii pentru alegerea ei, Emilia continuă să-și trăiască viața cu autenticitate.

