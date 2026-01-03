  MENIU  
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri rare de nuntă și copii: „"

Adelina Duinea
.

Cristina Ciobănașu a oferit detalii rare despre relația cu Alexandru Mureșan. După două cereri spontane în căsătorie, actrița visează la o nuntă relaxată și o familie sănătoasă.

Cristina Ciobănașu, dezvăluiri rare de nuntă și copii

Cristina Ciobănașu formează de trei ani un cuplu cu medicul stomatolog Alexandru Mureșan. Discreți cu relația lor de iubire, cei doi au captivat atenția datorită a două cereri spontane în căsătorie, petrecute în timpul unor vacanțe romantice. Într-un interviu pentru VIVA!, actrița a împărtășit detalii speciale despre experiențele lor și planurile de viitor.

„Cele două cereri în căsătorie au fost cât se poate de reale și sunt cu atât mai prețioase pentru mine tocmai pentru că s-au întâmplat spontan, în momente în care nu mă așteptam nici măcar o secundă. Alex este un tip impulsiv și plin de energie, iar aceste cereri reflectă perfect personalitatea lui”, a declarat Cristina pentru Viva.

Prima cerere a avut loc în Londra, iar a doua în exoticul Zanzibar, în timpul unor vacanțe petrecute doar în doi, ceea ce a făcut ca aceste momente să fie cu adevărat memorabile, chiar dacă inelul a lipsit cu desăvârșire.

„De aici, pot trage concluzia că vacanțele creează un cadru în care Alex se simte cel mai relaxat și liber să facă cereri în căsătorie”, a adăugat actrița.

Cum vrea să arate inelul de logodnă

Cristina a discutat și despre modul în care își imaginează ziua nunții. Evenimentul, potrivit ei, ar trebui să fie unul relaxant, lipsit de presiuni și momente stresante. Despre inelul de logodnă, a spus că își dorește ceva unic, diferit de modelele clasice.

„El mă cunoaște foarte bine și știe ce îmi place și ce nu. La un moment dat, i-am arătat câteva modele, dar cert este că nu îmi doresc un inel clasic de logodnă. Mi-ar plăcea să fie ceva diferit, ceva care să fie cu adevărat unic. Îi las lui libertatea de a alege, pentru că sunt convinsă că, indiferent de model, va alege cu inima”, a mărturisit actrița.

În ceea ce privește ceremonia, actrița încă nu a luat o decizie concretă în privința stilului sau detaliilor, dar își dorește să fie o zi specială, trăită pe deplin.

„Nu pot spune cu certitudine dacă voi opta pentru ceva clasic sau mai nonconformist. Totuși, un lucru este sigur: îmi doresc ca acest eveniment să fie unul relaxant, în care mirii să se bucure de fiecare moment, fără să alerge de colo-colo, pierzându-se în detalii, și fără să aibă senzația că timpul s-a scurs prea repede”, a adăugat Cristina.

Ce spune despre copii

Cât despre planurile de a deveni mamă, actrița a confirmat că atât ea, cât și partenerul ei, își doresc copii, dar așteaptă momentul potrivit pentru acest pas important.

„Dorința de a deveni părinți există încă de ambele părți, însă simt că momentul potrivit nu a sosit încă. Atunci când va veni timpul să devin mamă, ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca toți să fim sănătoși, indiferent câți vom fi, pentru că sănătatea este cel mai important lucru”, a mai declarat.

Foto: Instagram

