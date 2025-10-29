Cum se înțelege Cristina Ciobănașu cu mama ei adoptivă, Ruxandra Ion: „Mă ceartă acasă. Suferim amândouă”

Cristina Ciobănașu a plecat din casa mamei sale adoptive, Ruxandra Ion, însă nu a uitat tot ce a făcut aceasta pentru ea. Cele două au o relație excelentă, iar acum, când actrița a plecat de acasă, cele două încearcă să fie la fel de apropiate ca până acum.

Cristina Ciobănașu participă la castinguri, iar mama ei adoptivă face parte din comisie

Cristina Ciobănașu a luat o pauză de la seriale, după ce intrase într-o fază de epuizare. Acum, actrița își ocupă timpul cu proiectul Happy Caffe, emisiunea pe care o prezintă alături de Vlad Gherman și Ruxandra Luca. În plus, ea face content online și se recuperează astfel încât să facă noi proiecte pe actorie.

„Sunt în pauză de seriale, da. E binevenită această pauză, că eu m-am odihnit. Eram într-un burnout și mi-am dorit să am o pauză. Și acum castinguri, probe pentru tot felul”, a spus Cristina Ciobănașu pentru Cancan.ro.

Ea a povestit și cum e să participe la castinguri știind că mama ei adoptivă este în comisie.

„Am mai mari emoții, dar cred că alea sunt castingurile în care sunt cea mai exigentă cu mine, pentru că ea mă știe foarte bine și știe ce pot. Și dacă nu mă adun și nu dau tot ce am mai bun, după aceea mă ceartă acasă. Pentru că știe ce a crescut și își dorește să fiu foarte bună”, a mărturisit actrița.

Cum se înțelege cu Ruxandra Ion

Cristina Ciobănașu a mărturisit că de când a plecat de acasă, relația ei cu Ruxandra Ion a avut de suferit. Chiar și așa, cele două încearcă să se vadă ori de câte ori au ocazia.

„Suntem bine. Suferim amândouă, de fapt toți trei (n.r și soțul Ruxandrei Ion), pentru că nu mai reușesc să îi mai văd atât de des.

Avem tradiție să ne vedem duminică de duminică la masă, dar cum eu am fost ba plecată din București, ba cu proiecte, ba pentru relaxare, n-am mai putut să merg duminica la masă și am mai reușit să trec serile, așa după muncă, în fugă.

Hai că am venit la o cafeluță, hai că am venit să vă pup, hai să nu știu ce. Dar n-am mai apucat să stăm așa cum stăteam înainte, când trăiam în aceeași casă și din cauza asta pot să zic că suferim un pic, că suntem destul de mult despărțiți.

Dar ne-am făcut așa un soi de tradiție de anul trecut, eu și Ruxandra să plecăm pe undeva, doar noi două, să avem timp pentru noi. Și a fost cadoul ei pentru ziua mea, o plecare în două la Paris. Am fost câteva zile în Paris și a fost minunat”, a spus Cristina Ciobănașu.

