Vlăduța Lupău rupe tăcerea după zvonurile privind implicarea sa într-un dosar penal internațional: „Mai mulți am fost în acest borcan”

Vlăduța Lupău a clarificat zvonurile legate de un dosar penal internațional în care ar fi fost implicată. Artista a explicat că problema viza drepturi de autor pentru o piesă muzicală, iar situația a fost deja soluționată.

Vlăduța Lupău reacționează pentru prima dată după ce s-a spus că ar fi implicată într-un dosar penal internațional

În ultimele zile, presa a vehiculat informații conform cărora Vlăduța Lupău ar fi vizată într-un presupus dosar penal internațional și nu ar putea fi găsită de autorități. Într-o declarație publică, artista a dorit să clarifice situația și să demonteze zvonurile. Într-un interviu pentru Libertatea, cântăreața a explicat că în acea perioadă se afla acasă, în camera de joacă a copiilor săi, și că „dacă m-ar fi căutat așa mult, m-ar fi găsit”.

Artista a povestit că a aflat din presă despre aceste speculații și a oferit detalii despre contextul situației. Aceasta a declarat: „Să vă zic despre ce e vorba. Un colaj muzical de-al meu este scos de pe YouTube de vreo doi ani, pentru că linia melodică aparține sârbilor. Și ei au scos mai multe piese de la români care au existat pe Internet și mai mulți am fost în acest borcan”.

„S-a mutat acest dosar de la penal la civil”

Vlăduța Lupău a explicat că problema este legată de un colaj muzical de pe YouTube, care a fost eliminat din cauza unor probleme privind drepturile de autor. Colajul, a explicat ea, conținea o linie melodică ce aparținea unor creatori din Serbia. Aceasta a subliniat că mai mulți artiști români s-au confruntat cu situații similare, iar conținutul a fost înlăturat de pe platformele online.

Conform Libertatea, artista a subliniat că situația sa juridică a fost clarificată. „Ei bine, având în vedere că ei sunt în altă țară, normal că e o chestie internațională. Cumva, ei ne-au dat în judecată pe toți, fără să aibă pretenții, să zic așa, financiare sau ceva anume, doar să se asigure că ștergem conținutul de pe YouTube. No bun, la mine s-a rezolvat, a fost treaba clară și s-a mutat acest dosar de la penal la civil, pentru că nu e o chestie penală, e o chestie de drepturi de autor”, a spus cântăreața cu privire la situația care a generat confuzie.

