Fiica Elenei Lasconi revine în politică, după ce s-a întors din Franța. În ce partid s-a înscris Oana, la 32 de ani: „Am exagerat”

Oana, fiica Elenei Lasconi, s-a întors în România și revine în politică. La 32 de ani, tânăra a anunțat public faptul că se alături Partidului Socialist Român, o formațiune care se dorește a fi continuatoare a Partidului Comunist Român, iar logo-ul este chiar fostă stemă a PCR.

Oana Lasconi intră în politică

Oana Lasconi s-a întors recent din Franța și a anunțat că s-a înscris în Partidul Socialist Român, postând carnetul de membru, dar și câteva mesaje prin care și-a exprimat deschis orientarea politică.

Ea a vorbit despre cum a atacat Grupul de Acțiune Socialistă în trecut, dar s-ar uni cu el într-o luptă comună.

„În 2026 avem foarte multă treabă. În primul şi primul rând, trebuie să ne unim. Da, am dat în GAS în trecut pentru că sunt trotskişti. Susțin în continuare că e greșit să răspândești propagandă anticomunistă (cum ar fi despre Stalin, i.e. „Stalinism’, termen pe care Trotsky şi l-a însuşit).

E incorect să folosești cuvinte drept „autoritarism’ ca să sperii lumea de o dictatură proletară, când în prezent trăim sub dictatură oligarhică. Asta nu înseamnă că nu m-aș uni cu GAS într-o luptă comună. Vreau doar să nu ajungem pe calea vestică, Trotskistă, reformistă.

La fel şi cu BTM. Lupta vine pe primul loc. Am exagerat pentru că m-am simțit umilită în mod ipocrit, dar vreau să clarific ceva: indiferent de dramoleta asta stupidă de liceu, merită să intri în BTM și merită să îi susții. Refuz să încep anul în acest fel. Vreau să fim solidari și uniți.

In calitate de membru al Partidului Socialist Român, susțin proletariatul din România orice ar fi. Suntem oameni, cu toții greşim. Ce contează cel mai mult este să putem repara. Avem o întreagă țară de reparat, pana la urmă. Personal, eu cred în noi. Un an nou frumos şi solidar’, a scris Oana Lasconi pe rețelele de socializare.

Oana Lasconi laudă bolșevicii

Într-o postare pe Facebook, fiica Elenei Lasconi a lăudat bolșevicii și a discutat despre rolul lor esențial în distrugerea regimului țarist.

„Acum 108 ani, eroii bolșevici au distrus regimul țarist și au adus puterea în mâinile sovietelor, îmbunătățind viețile a milioane de oameni prin oferirea de drepturi egale, adăpost, hrană și educație.

Campioni ai poporului, ei au acordat femeilor autonomie asupra propriului corp și dreptul de a vota. Aproape au eradicat analfabetismul, au construit o superputere mondială, au trimis omul în spațiu și au DISTRUS (sic!, n.r.) fascismul în Europa.

Trăiască bolșevicii și fie ca Revoluția din Octombrie să inspire un nou capitol pentru omenire’, a scris Oana Lasconi pe Facebook.

Elena Lasconi este deputată USR, iar unul dintre colegii săi de părți a inițiat un proiect de lege care condamnă oficial comunismul în România.

