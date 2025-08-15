Oana Florea, fiica Elenei Lasconi, o atacă pe Oana Țoiu, actualul ministru de Externe, pentru că i-a ignorat mesajele cu privire la conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza.

Oana Țoiu, atacată de fiica Elenei Lasconi pentru că ignoră genocidul din Gaza

Fiica Elenei Lasconi, Oana Florea, o acuză pe Oana Țoiu că i-a ignorat intenționat mesajele cu privire la conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza.

„E ceva foarte interesant la ministrul de Externe al României, care încă mă urmărește. Bună, Oana! Sper că ești bine. Sper că vacanța ta este fantastică. Pentru că se pare că nu îți pasă de nimic, deci cred că ești în vacanță.

Aveai în biografie faptul că ești mamă, iar după ce am comentat legat de acest lucru, ai eliminat această parte. Dar încă mă urmărești, vezi acest videoclip, și ai văzut mesajele mele. Întrebarea mea este, chiar nu-ți pasă de acești copii înfometați? Chiar nu te deranjează asta? Îți place să vezi asta?”, i-a transmis Oana Florea ministrului de Externe, Oana Țoiu.

„Vă scuip!”, le-a transmis fiica Elenei Lasconi președintelui României, Nicușor Dan, ministrului de Externe și ministrului Apărării

Fiica Elenei Lasconi a etichetat-o pe Oana Țoiu în mai multe postări despre violențele din Gaza. Oana Florea i-a mai etichetat și pe președintele Nicușor Dan și pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Deci iubiți drepturile internaționale huh, dar sprijiniți cu impunitate absolută cea mai mare crimă pe care umanitatea a comis-o vreodată. Vă scuip!”, le-a transmis fiica Elenei Lasconi ministrului de Externe, ministrului Apărării și președintelui României.

Citește și: Oana Ţoiu a dat-o afară din MAE pe fiica unui fost deputat PSD. Fără experienţă în domeniu, dar cu un salariu de mii de euro

Ce se întâmplă în Gaza

În octombrie se vor împlini doi ani de la izbucnirea războiului dintre Israel și Fâșia Gaza, după un atac al Hamas, o organizație islamistă teroristă palestiniană, în urma căruia 1.195 de israelieni și cetățeni străini, inclusiv 815 civili, au fost uciși, iar 251 au fost luați ostatici cu scopul declarat de a forța Israelul să elibereze prizonieri palestinieni.

Potrivit Scena 9, în iunie 2025, Melanie O’Brien, președinta Asociației Internaționale a Specialiștilor în Genocid, cea mai mare instituție academică a studiului genocidului, a declarat că acțiunile Israelului în Gaza constituie un genocid. În martie 2025, o comisie a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a ajuns la aceeași concluzie. La fel și Amnesty International în decembrie 2024.

Până acum, aproape 62.000 de palestinieni au fost uciși în Fâșia Gaza. Cercetătorii au estimat că 80% dintre aceștia erau civili. Totodată, biroul de presă al guvernului din Gaza afirmă că cel puțin 238 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de la începutul războiului. În plus, ajutoarele umanitare sunt împiedicate de armata israeliană să ajungă la civili.

Citește și: Oana Țoiu s-a ridicat și a plecat dintr-o emisiune TV, după ce a fost jignită în repetate rânduri: „Dacă puteți să îl opriți, mă întorc” / Video

Cine este Oana Florea, fiica Elenei Lasconi

Oana Florea are 32 de ani și locuiește de mai mulți ani în Franța, la Paris, unde urmează o carieră în comunicare. Tânăra a fost înscrisă la trei facultăți, însă nu a terminat niciuna. A început Facultatea de Științe Politice, Facultatea de Drept și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, cu specializare în literatura rusă. Nu a considerat important să încheie niciuna dintre ele, deși domeniile îi plac în continuare.

În timpul Facultății de Drept, Oana a realizat că își dorea să lucreze și să fie independentă financiar. Și-a început cariera cu un job entry level la Ubisoft. Ulerior, Oana a prezentat emisiunea „Weekly Ops” a unuia dintre cele mai populare jocuri online de strategie din lume, World of Tanks.

Cu ce se ocupă în Franța

Oana se intitulează „anticapitalistă” și „ecosocialistă” pe blogul personal. Tinerei îi place să vorbească despre mediu, geopolitică și probleme sociale.

„După ce am lucrat în comunicare timp de peste 10 ani, am decis să îmi îmbrățișez pe deplin pasiunea pentru justiție și să încep să construiesc o comunitate centrată pe progres și egalitate.

Planeta noastră fierbe și cei care țin economia în mișcare se luptă din cec cu cec. În fiecare an, temperaturile și prețurile globale cresc, în timp ce ecosistemele și standardele de viață scad. În fiecare an, urmărim cum viitorul nostru colectiv este anihilat de capitalism, fascism și oligarhie ca un animal vânat până la dispariție.

Suficient! Momentul pentru schimbare este ieri, iar modalitatea de a o face este împreună”, a mai scris fiica Elenei Lasconi pe blogul personal.

Foto: Instagram/@theonlyoana

Urmărește-ne pe Google News