Vali Vijelie și-a dus soția în vacanță în Bali. Cum arată Carmen Rusu, femeia alături de care cântărețul și-a petrecut ultimii 28 de ani

Vali Vijelie și soția lui, Carmen, sunt împreună de aproape 28 de ani. Deși relația lor nu a fost una perfectă sau lipsită de momente dificile, cei doi au decis să se aleagă din nou și din nou unul pe celălalt și au reușit să stea împreună ca un cuplu solid peste două decenii. La început de an, cântărețul și-a luat soția și a plecat într-o vacanță în Bali. Iată cum arată Carmen Rusu, femeia cu care Vali Vijelie își împarte viața.

Vali Vijelie și Carmen, în vacanță în Bali

Vali Vijelie și soția lui, Carmen, sunt împreună de peste 20 de ani. Cei doi au decis să înceapă anul cu dreptul, așa că au plecat într-o vacanță în Bali. Carmen Rusu a postat mai multe fotografii din vacanță, iar în unele apare alături de soțul ei.

Citește și: Smiley și Gina Pistol, imagini spectaculoase din Bali, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din lume / Galerie foto

După cum cânta în piesa celebră despre „pofta inimii sau mama la copii”, Vali Vijelie a călcat strâmb în urmă cu doi ani. Totuși, soția lui a decis să treacă peste episodul de infidelitate și l-a iertat pe Vijelie.

Totul s-a întâmplat în aprilie 2024, când la finalul unui concert pe care l-a avut în București, Vali Vijelie a fost surprins de paparazzi Cancan în ipostaze interzise alături de o femeie. El a negat totul, însă soția lui a anunțat despărțirea, după 21 de ani de căsnicie și 26 de ani de relație.

Carmen a trecut peste infidelitatea soțulu ei

Ulterior, în luna iunie a anului 2024, Vali Vijelie și soția lui au fost într-o vacanță pe Coasta Amalfitană, semn că infidelitatea a fost iertată.

Citește și: AMI, peripeţii cu maimuţele în vacanţa din insula Bali

Apariția de la începutul anului acesta vine ca o confirmare că relația lor este una solidă și că au reușit să treacă peste momentele dificile din relație, iar femeia a decis să nu rupă relația, cu toate că a fost înșelată.

Carmen Rusu pare că a trecut peste momentul greu din 2024 și acum se bucură de o vacanță în Bali alături de soțul ei.

Manlistul are patru copii cu două femei

Vali Vijelie are doi băieți din prima căsnicie, iar din căsătoria actuală cu Carmen, are o fată și un băiat.

„Prima dată când m-am căsătorit aveam 19 ani. Nu că m-am căsătorit, vorbeam cu o fată. Nu am fost căsătorit, căsătorit am fost cu o singură femeie. Cati și Nuțu sunt cu soția mea, Carmen. Florin este cu Mioara, iar Rafi este cu Geta. Cu Carmen sunt de 27 de ani.

Citește și: Doi turiști au fost salvați dintr-o prăpastie datorită unui mesaj pe Facebook

Nu am fost căsătorit cu nicio femeie, doar cu Carmen, dar pe copii i-am recunoscut. Sunt copiii mei, copiii mei nu au nicio vină. Eu am o problemă ca copiii mei să se ducă la muncă, să muncească, asta este problema. Primele două relații nu au mers, așa a fost să fie. Cine a fost de vină nu mai contează. N-a fost să fie, asta a fost’, a spus Vali Vijelie, în cadrul podcastului „Povești de film, cu Mara Bănică’.

Vali Vijelie a cunoscut-o pe Carmen pe când aceasta avea doar 15 ani. Manelistul avea 20 de ai pe atunci și cânta într-un restaurant. Abia după patru ani s-au reîntâlnit și au început o relație.

Urmărește-ne pe Google News