Cupluri de vedete care s-au despărțit în 2025

Anul 2025 a venit cu schimbări majore în plan personal pentru câteva cupluri celebre. Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu, George Burcea și Viviana Sposub și Iulia Albu și Mike sunt câteva dintre perechile care s-au separat anul acesta.

Vedete care și-au spus adio în 2025

În timp ce unele vedete s-au căsătorit sau și-au găsit jumătatea în 2025, altele au decis să meargă pe drumuri separate. Motivele despărțirilor au fost diverse, de la neînțelegeri până la viziuni diferite asupra vieții. Descoperă în rândurile de mai jos ce vedete și-au spus adio anul acesta.

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu

Andreea Marin a confirmat în luna iulie că ea și Adrian Brîncoveanu s-au despărțit după o relație de mai bine de opt ani. Vedeta a spus că este împăcată cu decizia pe care a luat-o și că nu are nevoie de un partener pentru a fi liniștită.

George Burcea și Viviana Sposub

Viviana Sposub a anunțat în luna aprilie că ea și George Burcea s-au despărțit după aproximativ patru ani și jumătate de relație. Cei doi au devenit un cuplu în vara anului 2020, după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma”, de la Pro TV.

Iulia Albu și Mike

După nouă ani de relație, Iulia Albu și Mike au decis să meargă pe drumuri separate. Fashion editorul nu a spus clar dacă este o femeie singură, dar din declarațiile sale pentru Cancan.ro din luna martie dă de înțeles că ea și Mike s-au separat.

Spike și Livia Eftimie

Livia Eftimie și Spike s-au despărțit după o relație controversată care ar fi început pe vremea când ea era căsătorită cu Cătălin Bordea, unul dintre cei mai buni prieteni, la acea vreme, ai lui Spike. Motivul despărțirii, potrivit Liviei, ar fi fost lipsa de implicare.

David Măruță și Ilona Tand

David Măruță, fiul Andrei și al lui Cătălin Măruță, și Ilona Tand, fiica lui Nicolai Tand și a soției lui, Monica, s-au despărțit după o relație care a durat doar trei luni. Andra a fost cea care a confirmat despărțirea.

Daniela Nane și Octavian Ene

Octavian Ene a confirmat despărțirea de Daniela Nane, care este cu 23 de ani mai în vârstă decât el, în decembrie 2025. Tenorul nu a dorit să facă publice motivele separării, însă a transmis că îi poartă un respect profund fostei lui partenere.

Cătălin Crișan și Camelia

Cătălin Crișan și iubita lui, Camelia, au fost despărțiți vreme de câteva luni anul acesta. Cei doi au decis să dea o nouă șansă relației lor, cu toate că au trecut printr-o perioadă dificilă când Camelia a chemat Poliția, acuzându-l pe Cătălin de agresiune.

Marius Elisei și Gabriela Băcinică

Fostul soț al Oanei Roman, Marius Elisei, și iubita lui, Gabriela Băcinică, au fost despărțiți pentru o vreme în 2025. În luna iulie, Marius și-a schimbat statusul de relație de pe Facebook din „într-o relație” în „singur”, după ce a șters toate imaginile cu Gabriela de pe profilul lui. Ulterior, în august, cei doi s-au afișat din nou împreună, în vacanță.

Cezar Ouatu și Raluca Jurcă

Cezar Ouatu și Raluca Jurcă s-au despărțit după șase ani de relație. După un an de logodnă și planuri de căsătorie, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea

În mai 2025, Daiana Anghel a anunțat că ea și soțul ei, Sorin Gonțea, alături de care a câștigat sezonul 1 Power Couple, au decis de comun acord să divorțeze.

Diana Bart și Mihai Dumitrescu

Diana Bart a confirmat că a divorțat de Mihai Dumitrescu, tatăl celor doi copii ai ei, după ce a fost surprinsă de paparazzi sărutându-se cu actorul Daniel Nuță.

Daniel Nuță și Cezara Petredeanu

Daniel Nuță și Cezara Petredeanu s-au despărțit după patru ani de relație, separarea având loc la începutul acestui an. Între timp, Daniel a fost surprins în tandrețuri în Capitală cu prezentatoarea TV Diana Bart, care a divorțat și ea anul acesta.

Mădălina Pamfile și soțul ei

Mădălina Pamfile și soțul ei, un om de afaceri albanez, s-au despărțit după o relație de opt ani și doar un an de căsătorie. Anunțul a venit la începutul acestui an.

Andrew Barabancea și Naomi Hedman

Ozana Barabancea a confirmat în luna aprilie că fiul ei, Andrew Barabancea, și fosta logodnică a lui Florin Ristei, Naomi Hedman, s-au despărțit.

Loredana Chivu și Sorin Nicolescu

Loredana Chivu a confirmat la sfârșitul anului 2025 că relația ei cu Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam, s-a încheiat. Vedeta a explicat că separarea de Sorin Nicolescu a fost determinată de „nepotrivire de caracter”.

