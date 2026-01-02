  MENIU  
Cupluri de vedete care s-au despărțit în 2025

Cupluri de vedete care s-au despărțit în 2025

Adelina Duinea
.

Anul 2025 a venit cu schimbări majore în plan personal pentru câteva cupluri celebre. Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu, George Burcea și Viviana Sposub și Iulia Albu și Mike sunt câteva dintre perechile care s-au separat anul acesta.

Vedete care și-au spus adio în 2025

În timp ce unele vedete s-au căsătorit sau și-au găsit jumătatea în 2025, altele au decis să meargă pe drumuri separate. Motivele despărțirilor au fost diverse, de la neînțelegeri până la viziuni diferite asupra vieții. Descoperă în rândurile de mai jos ce vedete și-au spus adio anul acesta.

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu

Andreea Marin a confirmat în luna iulie că ea și Adrian Brîncoveanu s-au despărțit după o relație de mai bine de opt ani. Vedeta a spus că este împăcată cu decizia pe care a luat-o și că nu are nevoie de un partener pentru a fi liniștită.

Mai multe detalii: Andreea Marin, detalii rare despre viața sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte asumată în ceea ce fac”

George Burcea și Viviana Sposub

Viviana Sposub a anunțat în luna aprilie că ea și George Burcea s-au despărțit după aproximativ patru ani și jumătate de relație. Cei doi au devenit un cuplu în vara anului 2020, după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma”, de la Pro TV.

Mai multe detalii: George Burcea și Viviana Sposub s-au despărțit. Primele declarații ale prezentatoarei TV: „Am reflectat mult”

Iulia Albu și Mike

După nouă ani de relație, Iulia Albu și Mike au decis să meargă pe drumuri separate. Fashion editorul nu a spus clar dacă este o femeie singură, dar din declarațiile sale pentru Cancan.ro din luna martie dă de înțeles că ea și Mike s-au separat.

Mai multe detalii: Iulia Albu și Mike s-au despărțit. Prima reacție a vedetei: „Am trăit momente frumoase…”

Spike și Livia Eftimie

Livia Eftimie și Spike s-au despărțit după o relație controversată care ar fi început pe vremea când ea era căsătorită cu Cătălin Bordea, unul dintre cei mai buni prieteni, la acea vreme, ai lui Spike. Motivul despărțirii, potrivit Liviei, ar fi fost lipsa de implicare.

Mai multe detalii: Ce declaraţii a făcut Livia Eftimie după despărţirea de Spike: „Cei din anturajul nostru știu acest lucru”. Cum l-a lăsat fără 100.000 de euro

David Măruță și Ilona Tand

David Măruță, fiul Andrei și al lui Cătălin Măruță, și Ilona Tand, fiica lui Nicolai Tand și a soției lui, Monica, s-au despărțit după o relație care a durat doar trei luni. Andra a fost cea care a confirmat despărțirea.

Mai multe detalii: David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Dezvăluirea făcută de Andra: „Fata e extraordinară”

Daniela Nane și Octavian Ene

Octavian Ene a confirmat despărțirea de Daniela Nane, care este cu 23 de ani mai în vârstă decât el, în decembrie 2025. Tenorul nu a dorit să facă publice motivele separării, însă a transmis că îi poartă un respect profund fostei lui partenere.

Mai multe detalii: Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”

Cătălin Crișan și Camelia

Cătălin Crișan și iubita lui, Camelia, au fost despărțiți vreme de câteva luni anul acesta. Cei doi au decis să dea o nouă șansă relației lor, cu toate că au trecut printr-o perioadă dificilă când Camelia a chemat Poliția, acuzându-l pe Cătălin de agresiune.

Mai multe detalii: Cătălin Crișan s-a împăcat cu iubita. Ce spune Camelia despre artist: „Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice”

Marius Elisei și Gabriela Băcinică

Fostul soț al Oanei Roman, Marius Elisei, și iubita lui, Gabriela Băcinică, au fost despărțiți pentru o vreme în 2025. În luna iulie, Marius și-a schimbat statusul de relație de pe Facebook din „într-o relație” în „singur”, după ce a șters toate imaginile cu Gabriela de pe profilul lui. Ulterior, în august, cei doi s-au afișat din nou împreună, în vacanță.

Mai multe detalii: Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță

Cezar Ouatu și Raluca Jurcă

Cezar Ouatu și Raluca Jurcă s-au despărțit după șase ani de relație. După un an de logodnă și planuri de căsătorie, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Mai multe detalii: Cezar Ouatu și Raluca Jurcă s-au despărțit după șase ani de relație: „Acest lucru…”. Cei doi erau logodiți și urmau să se căsătorească

Daiana Anghel și Sorin Gonțea

În mai 2025, Daiana Anghel a anunțat că ea și soțul ei, Sorin Gonțea, alături de care a câștigat sezonul 1 Power Couple, au decis de comun acord să divorțeze.

Mai multe detalii: Daiana Anghel şi soţul ei, Sorin Gonţea, s-au despărţit. Anunţul făcut de influenceriţă: „Şi lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”

Diana Bart și Mihai Dumitrescu

Diana Bart a confirmat că a divorțat de Mihai Dumitrescu, tatăl celor doi copii ai ei, după ce a fost surprinsă de paparazzi sărutându-se cu actorul Daniel Nuță.

Mai multe detalii: De ce au divorțat Diana Bart și Mihai Dumitrescu: „Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”

Daniel Nuță și Cezara Petredeanu

Daniel Nuță și Cezara Petredeanu s-au despărțit după patru ani de relație, separarea având loc la începutul acestui an. Între timp, Daniel a fost surprins în tandrețuri în Capitală cu prezentatoarea TV Diana Bart, care a divorțat și ea anul acesta.

Mai multe detalii: Daniel Nuță și iubita lui, Cezara Petredeanu, s-au despărțit după patru ani: „În momentul ăsta sunt singur”

Mădălina Pamfile și soțul ei

Mădălina Pamfile și soțul ei, un om de afaceri albanez, s-au despărțit după o relație de opt ani și doar un an de căsătorie. Anunțul a venit la începutul acestui an.

Mai multe detalii: Mădălina Pamfile și soțul ei s-au despărțit după opt ani de relație și unul de mariaj: „Acest fapt părea imposibil pentru noi”

Andrew Barabancea și Naomi Hedman

Ozana Barabancea a confirmat în luna aprilie că fiul ei, Andrew Barabancea, și fosta logodnică a lui Florin Ristei, Naomi Hedman, s-au despărțit.

Mai multe detalii: Andrew Barabancea și Naomi Hedman s-au despărțit? Declarațiile Ozanei Barabancea: „A avut o relație foarte frumoasă”

Loredana Chivu și Sorin Nicolescu

Loredana Chivu a confirmat la sfârșitul anului 2025 că relația ei cu Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam, s-a încheiat. Vedeta a explicat că separarea de Sorin Nicolescu a fost determinată de „nepotrivire de caracter”.

Mai multe detalii: Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-au despărțit. Motivele separării: „Cum sunt majoritatea divorțurilor”

Foto: Instagram

