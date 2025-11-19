  MENIU  
Cătălin Crișan s-a împăcat cu iubita. Ce spune Camelia despre artist: „Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice"

Cătălin Crișan s-a împăcat cu iubita. Ce spune Camelia despre artist: „Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice”

Oana Savin
Actualizat 19.11.2025, 15:05

Cătălin Crișan și iubita sa Camelia s-au împăcat după o despărțire de câteva luni. Cei doi formează din nou un cuplu fericit, iar Camelia îl descrie pe artist ca fiind romantic și serios.

Cătălin Crișan și Camelia s-au împăcat

Cătălin Crișan și iubita sa, Camelia, și-au dat o nouă șansă în dragoste. După o perioadă de despărțire, cei doi au decis să se împace și să-și continue povestea de iubire.

Camelia, în vârstă de 49 de ani, a fost văzută recent la unul dintre concertele lui Cătălin Crișan, arătând că îl susține necondiționat în cariera sa muzicală. Într-un interviu acordat pentru Un Show Păcătos, ea a vorbit deschis despre relația lor, descriindu-l pe artist ca fiind un bărbat romantic și serios.

Cei doi sunt împreună de trei ani, iar Camelia își dorește ca această relație să dureze toată viața. Ea a declarat: „Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine, lăsând la o parte faptul că au ieșit niște zvonuri. Nu vreau să vorbesc despre asta (…) Tot timpul îl însoțesc (…) Este un bărbat romantic și foarte serios”.

Camelia lucrează în domeniul construcțiilor, supraveghind muncitorii atât pe șantier, cât și la birou. Cu toate acestea, ea găsește întotdeauna timp să fie alături de Cătălin la concertele sale.

Artistul și iubita lui sunt logodiți de 3 ani

Deși sunt logodiți de trei ani, Cătălin și Camelia nu au stabilit încă o dată pentru nuntă. Întrebat despre căsătorie, artistul a răspuns: „E logodnica mea de trei ani. Nu mă întreba de însurătoare, că habar n-am, o să vedem. Sunt! (n.r. fericit)”.

Povestea lor de dragoste a început la ziua de naștere a unui prieten comun. De atunci, Camelia i-a fost alături lui Cătălin în toate momentele, bune și rele.

În ciuda zvonurilor care au circulat în trecut despre o presupusă agresiune, cuplul pare să fi depășit aceste momente dificile. Camelia a subliniat: „Zilnic îi fac declarații de dragoste și el mie. Suntem de 3 ani împreună și sper să rămânem toată viața împreună”.

Camelia l-a acuzat de agresiune pe Cătălin Crișan

În aprilie 2025, Camelia a chemat Poliția la locuința ei și a lui Cătălin Crișan, susținând că acesta a agresat-o.

„Polițiștii Secției 15 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către concubinul său, la o adresă din Sectorul 4 al Capitalei. Polițiștii s-au deplasat de îndată la locul indicat, unde au luat legătura cu apelanta. Aceasta a relatat că, în urma unui conflict spontan cu partenerul său, în vârstă de 57 de ani, ar fi fost agresată fizic de către acesta”, a anunțat Poliția Capitalei.

În urma verificărilor, s-a constatat că femeia nu prezenta urme vizibile de violență și nu a solicitat îngrijiri medicale. Victimei i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri. Atunci, Camelia nu a depus plângere la Poliție și nici nu a vrut ordin de protecție.

În iunie, o prietenă apropiată Cameliei, dezvăluia ce s-ar fi întâmplat de fapt între cei doi, de a fost implicată Poliția.

„El a agresat-o, a jignit-o și a amenințat-o. Apoi Cătălin Crișan a încercat o reîmpăcare strategică, doar ca să renunțe ea la plângere. Ideea  împăcării a fost ca ea să retragă acea plângere. S-a lăsat prostită de către el ca să renunțe la această plângere. Bineînțeles că nu a durat împăcarea, căci el a făcut la fel. Ea a acceptat după primul episod de acest gen să se împace cu el, și-a retras plângerea, apoi i-a făcut același lucru. Și-a văzut doar interesul și a dat-o afară din casă. Apoi ea a mers la poliție și a depus o plângere penală la Secția 15″, a spus femeia la momentul respectiv, pentru Cancan.

Contactat de jurnaliști, artistul a negat vehement acuzațiile.

„Sunt nişte minciuni, nici nu se pune problema! Doamne fereşte, nici nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu nimic, e o aberaţie, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! Au stat prietenii cu noi, ferească Dumnezeu. (…)Mie nu mi-a spus nimic, nici măcar ea, ferească Dumnezeu! Eu am făcut 11 ani arte marţiale, în primul an am învăţat când te lupţi cu cineva trebuie să te lupţi sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o loveşti nici cu o floare, ferească Dumnezeu”, a declarat Cătălin Crișan la Știrile Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News

