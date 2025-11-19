  MENIU  
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. „Într-o lume fără drumuri, electricitate și ape curgătoare, am construit un resort complet autonom"

Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. „Într-o lume fără drumuri, electricitate și ape curgătoare, am construit un resort complet autonom”

Adelina Duinea
.

Radu Mazăre locuiește cu soția și fiul cel mic în Madagascar, după cinci ani petrecuți în închisorile din România. Acolo, fostul primar al Constanței deține un complex turistic. Mazăre susține că a fost primit foarte bine de comunitatea locală, deoarece contribuie activ la bunăstarea sa. Madagascar are o populație de aproximativ 30 de milioane de oameni, dintre care trei sferturi trăiesc în sărăcie, potrivit CNN.

Viața lui Radu Mazăre în Madagascar, după închisoare

Radu Mazăre deține un complex turistic în nordul insulei Madagascar, unde locuiește cu soția lui, Roxana Mihalache, și cu fiul lor, Aris. Pe site-ul complexului, fostul primar al Constanței susține că a fost primit cu brațele deschise de malgași, pentru care a creat locuri de muncă. Totodată, Mazăre susține că a renovat o școală din satul Akurikaheli și că ajută comunitatea locală cumpărând produse direct de la crescătorii de animale și pescari.

„Astăzi, avem peste 60 de angajați malgași. Mulți dintre ei locuiesc în resort, în camere curate cu apă curentă și electricitate, un standard rar în satele din zonă. Am fost nevoiți să-i învățăm totul: cum să curețe geamuri, cum să taie unghii, cum să se întrețină. Au învățat. Acum vin la noi atunci când li se îmbolnăvesc copiii sau când au o problemă și nu știu ce să facă”, a declarat Mazăre, pe site-ul resortului său.

Totodată, Mazăre susține că a contribuit la renovarea unei școli din satul Akurikaheli, inițiativă apreciată de comunitate. Femeile din zonă contribuie la resort aducând lapte de zebu, în timp ce pescarii livrează pește proaspăt direct de pe plajă. „Am renovat o școală în Akurikaheli. Femeile ne aduc lapte de zebu. Pescarii vin la noi cu pește direct de pe plajă”, se mai arată pe site-ul Mantasaly Resort.

Potrivit informațiilor de același site, investiția inițială a lui Mazăre, de 300.000 de euro, a crescut până la aproximativ 1,3 milioane de euro deoarece materialele de construcție au trebuit importate, iar unele structuri au fost reconstruite de mai multe ori.

Resortul lui Mazăre din Madagascar este un proiect autonom

Resorul lui Mazăre este complet autonom, utilizând exclusiv energie solară pentru funcționarea pompelor și filtrelor de apă. „Într-o lume uitată de timp, fără drumuri, fără electricitate și fără ape curgătoare, am construit un resort complet autonom. Astăzi, operăm 100% cu energie solară, inclusiv pompele și filtrele de apă, fără vreo conexiune la rețeaua națională”, explică el.

Astăzi, Mantasaly Resort oferă condiții de lux, cu bungalowuri reamenajate, dotate cu televizor smart, aer condiționat, internet și dușuri cu apă caldă. Locația dispune de o piscină de 300 mp, o zonă de șezlonguri de 900 mp, două restaurante și două baruri, o sală de fitness și un Spa. Prețurile pe noapte variază între 130 și 240 de euro.

Conform Fanatik.ro, Mazăre a obținut terenul pentru resort printr-o ceremonie tradițională, oferind un zebu tribului local. „Terenul era folosit de comunitatea locală de generații, dar fără documente. Nu l-am cumpărat – am cerut permisiunea. Am oferit un zebu într-o ceremonie tradițională, cu bătrânii satului, iar spiritele strămoșilor ne-au permis să construim”, a explicat el.

Madagascar rămâne o țară cu un nivel de trai scăzut, majoritatea populației trăind cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi. Economia depinde de agricultură și este vulnerabilă la șocuri climatice, ceea ce accentuează sărăcia. Accesul la servicii de bază, precum apă potabilă și electricitate, este limitat, mai ales în zonele rurale.

De ce a făcut Radu Mazăre închisoare

Radu Mazăre a fost trimis în judecată pentru luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese în 10 decembrie 2015. Doi ani mai târziu, deși se afla sub control judiciar, fostul primar al Constanței a fugit în Madagascar în anul 2017, unde a cerut azil politic. Mazăre a fost expulzat din statul african în 2019 și încarcerat în România.

Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare, în urma contopirii a două pedepse definitive: una de nouă ani, în Dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri (în 2019), și alta de cinci ani, în Dosarul Polaris (2022). Instanța l-a găsit pe Mazăre vinovat pentru luare de mită, abuz în serviciu, conflict de interese în formă continuată și și constituire a unui grup infracțional organizat, alături de alți 31 de inculpați, funcționari publici, oameni de afaceri, notari și evaluatori.

Foto: TikTok

