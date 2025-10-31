Cine este Roxana Mihalache, soția lui Radu Mazăre. Ce diferență de vârstă este între ei și câți copii au

Radu Mazăre este căsătorit cu Roxana Mihalache din anul 2019 și împreună au un singur copil, un băiat, acum în vârstă de un an. Fostul primar al Constanței, soția lui și fiul lor locuiesc în prezent în Madagascar.

Cine este și cu ce se ocupă Roxana Mihalache, soția lui Radu Mazăre

Radu Mazăre (57 de ani) și Roxana Mihalache (38 de ani) s-au căsătorit în iulie 2019, la Penitenciarul Rahova. La momentul acela, fostul primar al Constanței abia începuse executarea unei pedepse de nouă ani de închisoare pentru luare de mită, abuz în serviciu, conflict de interese în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat în două dosare: Dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri (2019) și Dosarul Polaris (2022).

Radu Mazăre și soția lui, care este cu 19 ani mai tânără decât el, s-au cunoscut când ea a început să se ocupe de vestimentația lui. Roxana l-a convins pe fostul edil al Constanței să renunțe la costumele elegante în favoarea unei vestimentații mai controversate. Roxana Mihalache este designer.

„Lună de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”

Înainte să-și oficializeze relația, Roxana spunea că de când l-a cunoscut pe Radu a fost o lună dă miere continuă.

„Nu m-am așteptat (să o ceară de soție – n.red.). Relația pe care o am cu Radu, am avut-o și o am în continuare, am trăit-o ca și când eram deja căsătoriți. O trăiesc în continuare. O simt ca o relație oficializată. Nu e ușor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid. (…) Sincer nu știu de ce a făcut-o acum (cererea în căsătorie – n.red.). Probabil așa a simțit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înțeles. Am fost lângă el. (…) Lună de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”, a spus Roxana Mihalache, potrivit Mediafax.

Radu Mazăre, soția lui și fiul lor locuiesc în Madagascar

În anul 2024, Radu Mazăre și soția lui au devenit părinții unui băiețel, Aris. Pentru Roxana a fost primul copil, în timp ce fostul primar mai are un fiu, Radu Mazăre Junior, acum în vârstă de 31 de ani, din fosta relație cu creatoarea de modă Ianina Petcu.

„Știți cum e, cine are copii sau a fost însărcinată, emoțiile sunt mult mai puternice în momentul în care ești însărcinată, decât atunci când nu ești. Asta pot să spun acum. Primind această veste, evident că oricine și orice femeie își dorește să-și crească copilul lângă tată și să fie într-o familie fericită și într-un cămin fericit, complet, mamă și tată”, a mărturisit soția lui Radu Mazăre, în fața penitenciarului Jilava.

După eliberarea din Penitenciarul Jilava, de pe 27 mai 2024, Radu Mazăre, soția lui și fiul lor s-au mutat în Madagascar. Acolo, fostul primar a construit un complex turistic. Potrivit Spynews.ro, resortul ar fi fost construit de firma actualului iubit al Ancăi Țurcașiu.

