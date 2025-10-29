Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară”

Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a construit un resort turistic în Madagascar, țara în care a căutat azil politic după ce a fost trimis în judecată pe 10 decembrie 2015, sub acuzațiile de luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese.

Cum arată complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar

Radu Mazăre (57 de ani) deține un complex turistic în Madagascar, țara în care s-a mutat alături de soția lui, Roxana Mihalache, și de fiul lor, după ce a executat 5 ani de închisoare dintr-o pedeapsă de 9 ani.

După eliberarea din penitenciarul Jilava, de pe 27 mai 2024, Mazăre s-a mutat în Madagascar, unde a construit un resort turistic. Potrivit Spynews.ro, complexul ar fi fost construit de firma actualului iubit al Ancăi Țurcașiu.

Un influencer s-a cazat în complexul deținut de Radu Mazăre și a publicat mai multe imagini cu acesta.

„Sunt 16 bungalouri, locul se numește Mantasali Resort. (…) Ai acolo frumos Oceanul Indian. Și aici pe stânga se află camera. Costă undeva la 170 de euro pe seară, ceva de genul. (…) Avem așa, un pat enorm, foarte comod. Am petrecut aici trei zile. Aceasta este baia, extrem de curată, apă caldă, tot ceea ce îți trebuie. Piesa de rezistență, din punctul meu de vedere, este faptul că ai internet Starlink. În mod normal, în locuri de acest gen, care sunt foarte, foarte remote, sunt câteva probleme (de conexiune – n.red.) pe care le întâlnești. (…) Nu e colaborare, nu e absolut nimic. Mi-am plătit, vă prezint exact așa cum sunt lucrurile și exact așa cum le simt eu. Aștept părerile voastre”, a spus travel vloggerul Cătălin Stănciulescu.

În trei zile de la publicare, postarea lui Stănciulescu are 1 milion de vizualizări și sute de comentarii.

„Pentru constănțeni ar trebui să fie gratuit… Sunt investitori”, a scris cineva.

„A furat dar a și făcut (pentru el)”, este un alt mesaj.

„Nu este al lui Mazăre, este al tuturor cetățenilor români. El doar a furat”, este o altă părere.

De ce a făcut Radu Mazăre închisoare

Radu Mazăre a fost trimis în judecată pentru luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese în 10 decembrie 2015. Doi ani mai târziu, deși se afla sub control judiciar, fostul primar al Constanței a fugit în Madagascar în anul 2017, unde a cerut azil politic. Mazăre a fost expulzat din statul african în 2019 și încarcerat în România.

Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare, în urma contopirii a două pedepse definitive: una de nouă ani, în Dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri (în 2019), și alta de cinci ani, în Dosarul Polaris (2022). Instanța l-a găsit pe Mazăre vinovat pentru luare de mită, abuz în serviciu, conflict de interese în formă continuată și și constituire a unui grup infracțional organizat, alături de alți 31 de inculpați, funcționari publici, oameni de afaceri, notari și evaluatori.

