Deea Maxer, replică pentru cei care i-au criticat noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”

Deea Maxer le-a dat replica celor care i-au criticat noua relație. Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a refăcut viața sentimentală alături de Constantin Cataramă, un teolog și psihoterapeut în formare.

Deea Maxer le-a transmis un mesaj clar celor care i-au criticat noua relație. Deea iubește din nou după despărțirea de Robert Drilea și divorțul de Dinu Maxer. Noul ei iubit, Constantin Cataramă, este teolog și psihoterapeut în formare. La fel ca Deea, și el are doi copii. Ea are un fiu și o fiică, Adreas și Maysa, iar el are două fiice.

„Nu te naști ca să mulțumești lumea, ci ca să-ți trăiești propriul adevăr. Oamenii vor vorbi oricum – azi te ridică, mâine te judecă. Dar niciunul dintre ei nu merge în locul tău, nu simte în pielea ta, nu trăiește în inima ta. Așa că nu le oferi puterea de a decide cine ești. Nu le da frâiele visurilor tale. Tu știi cât ai muncit, cât ai căzut și cât te-ai ridicat. Tu știi ce îți dorește sufletul. Și singura datorie reală pe care o ai este față de tine – să nu te abandonezi, să nu renunți, să nu te micșorezi doar ca să încapi în părerile altora. Lumea se schimbă, oamenii se schimbă, opiniile se schimbă. Dar ce rămâne e drumul tău. Și drumul tău merită să fie trăit cu curaj, cu pasiune, cu lumină”, a scris Deea Maxer pe Instagram.

„Fără cuvinte, doar iubire”

Deea Maxer și Constantin Cataramă și-au făcut relația publică pe 15 noiembrie, printr-o postare pe rețelele sociale. În dreptul imaginii, Deea a scris: „Fără cuvinte, doar iubire”. Nu se știe de cât timp formează un cuplu, însă Deea și Constantin par să aibă o relație serioasă, recent întorcându-se și dintr-un citybreak în Viena.

Înainte să-l cunoască pe Constantin, Deea a format un cuplu cu Robert Drilea, un bărbat mai tânăr decât ea. totodată, înaintea relației cu Robert, Deea a fost căsătorită cu Dinu Maxer, de care a divorțat în anul 2023, după 18 ani de căsătorie.

Foto: Instagram

