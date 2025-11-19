Cum arată și cu ce se ocupă acum Adriana Muraru. Fosta colegă a Andreei Esca a ales un job total diferit

Adriana Muraru, fosta prezentatoare de știri și colegă a Andreei Esca la Pro TV, și-a schimbat cariera după retragerea din televiziune. Ea a devenit antreprenoare, deschizând o editură de cărți pentru copii și adolescenți, urmându-și astfel pasiunea pentru literatură.

Cu ce se ocupă acum Adriana Muraru

Adriana Muraru, fosta prezentatoare de știri la Pro TV, a făcut o schimbare majoră în carieră. După ani de jurnalism, ea a devenit antreprenoare de succes. Muraru a fost una dintre cele mai apreciate figuri din televiziunea românească până în 2017.

Cariera în televiziune a Adrianei Muraru a început la TVR, continuând la Pro TV și Digi24. La Pro TV, ea a fost înlocuitoarea Andreei Esca la pupitrul știrilor, ceea ce a stârnit speculații despre o posibilă rivalitate. În realitate, pasiunea lor comună pentru jurnalism a dus la o prietenie durabilă.

După retragerea din televiziune, Muraru și-a urmat visul în antreprenoriat.

”Făceam tot felul de planuri împreună cu o prietenă, destul de nerealiste, cred, pentru că nu aveam bani pentru o astfel de investiție. În această fază ne-a prins criza financiară din 2008, care ne-a trezit la realitate. A rămas, însă, undeva, gândul ăsta de a face ceva legat de cărți”, spunea ea în urmă cu ceva timp pentru Alist.

Încele din urmă și-a luat inima în dinți și a lansat o editură. Despre decizia de a renunța la pupitrul știrilor a vorbit în anul 2017: „Am luat această decizie pentru că am un alt proiect, la care țin foarte mult. Mi-am dat seama că am nevoie de timp și de atenție pentru a mă ocupa de el și a trebuit să aleg. Este vorba despre o editură de cărți pentru copii și adolescenți”.

Pasiunea pentru literatură a Adrianei Muraru

Fosta jurnalistă și-a transformat pasiunea pentru cărți într-o afacere de succes. Ea a deschis o editură specializată în literatură pentru tineri. Andreea Esca a sprijinit-o pe fosta colegă în această nouă aventură.

Într-o postare pe social media, Esca a scris: „O știti probabil pe Adriana Muraru de la radio sau de la televiziune… Ce nu știți poate este că a decis să-și împlinească un vis, iar visul ei a devenit realitate. E o editură care publică romane pentru adolescenți”.

Astfel, Adriana Muraru și-a transformat pasiunea într-o carieră nouă, demonstrând că schimbările pot aduce satisfacții și împliniri.

