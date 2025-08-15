Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță

Marius Ilisei și iubita lui s-au împăcat. Cei doi s-au afișat din nou împreună, în vacanță, după ce anterior își șterseseră fotografiile împreună. Acum, cei doi s-au afișat extrem de fericiți în vacanță.

Marius Elisei s-a împăcat cu iubita lui

Marius Elisei și Gabriela sunt împreună de aproape doi ani, însă în urmă cu aproximativ o lună, bărbatul și-a șters toate imaginile cu iubita lui de pe Facebook și și-a schimbat statutul de la „într-o relație” în „singur”. Acum, se pare că cei doi au reușit să treacă peste disensiuni și s-au împăcat. Recent, fostul soț al Oanei Roman s-a afișat cu iubita lui într-o vacanță romantică, unde la mare.

Tot ca o dovadă de împăcare, pe contul lui Marius Elisei au reapărut fotografiile cu Gabriela, semn că lucrurile au revenit la normal între ei.

Oana Roman, despre relația dintre Marius Elisei și fiica lui, Isa

Oana Roman a vorbit în repetate rânduri despre relația pe care fostul ei soț o are cu fiica lor, Isa. Ea s-a plâns că bărbatul nu o vizitează suficient de des și că nu se interesează de Isa pe cât și-ar dori ea.

Mai mult, Oana Roman a spus că micuța suferă în lipsa tatălui său.

„ Acest copil extraordinar care duce o suferință foarte mare. Care îmi spune de zeci de ori pe zi, mami te iubesc, într-o disperare de a şti ca sunt mereu lângă ea. Când copilul spune: „mami numai pe tine te am, doar tu ma iubeşti” si care îşi suna tatăl care nu răspunde și nu suna înapoi. Eu nu mă victimizez dar…nici un părinte pe lumea asta nu are voie să-și neglijeze copilul și nici un copil nu merită asemenea traume. Situația Isei este și situația a probabil multor alte milioane de copii.Oare care e soluția?”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Vedeta a scris că Marius Elisei nu este atât de implicat și prezent în viața copilei sale, mai ales că ea îi caută prezența, î sună și îl caută. Ea a mai declarat că preferă să nu se bage în relația dintre ei. Nu o întreabă niciodată despre el și doar se bucură atunci când cei doi se văd, deși se întâmplă destul de rar.

„Nu o întreb. Niciodată nu mă bag. Doar îi spun că îmi pare bine că se vede cu tati. Eu îmi doresc ca ea să se vadă cu el și să petreacă timp, dar niciodată nu o trag de limbă, nu îi pun întrebări, pentru că știu că nu s-ar simți confortabil și nu mi se pare normal să fac lucrul acesta”, declara Oana Roman.

