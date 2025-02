Mădălina Pamfile și soțul ei s-au despărțit după opt ani de relație și unul de mariaj: „Acest fapt părea imposibil pentru noi”

Într-o mișcare care a șocat lumea mondenă, Mădălina Pamfile și soțul ei, un om de afaceri albanez, s-au despărțit după o relație de opt ani și doar un an de căsătorie. Anunțul a venit la începutul acestui an, iar despărțirea celor doi a atras toate privirile, mai ales că aceștia erau considerați un cuplu fericit, având împreună două fetițe. Cei doi s-au căsătorit în luna februarie a anului trecut, într-o ceremonie discretă în Dubai, dar în ciuda acestui pas important, relația lor nu a supraviețuit mult.

Mădălina Pamfile și soțul ei s-au despărțit după opt ani de relație și unul de mariaj

În data de 14 februarie 2024, de Ziua Îndrăgostiților, Mădălina Pamfile și partenerul său au ales să își unească destinele, însă la nici un an distanță, căsnicia lor s-a încheiat. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a anunțat despărțirea printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

Mădălina Pamfile a fost mereu rezervată în ceea ce privește viața ei personală, având grijă să păstreze în privat detaliile intime ale relației sale. Ea a explicat că, deși decizia de a se despărți este una publică, își dorește să-și protejeze în continuare familia și să nu împărtășească detalii suplimentare despre separare.

Mădălina a fost foarte clară în privința motivelor separării, explicând că decizia a fost luată cu gândul la cele două fetițe ale lor. În ciuda despărțirii, cei doi vor continua să colaboreze pentru a oferi un mediu sănătos și stabil pentru copiii lor.

„Bună tuturor, după cum știți cu toții, în ultimii 8 ani, am ales să îmi păstrez viața personală privată cu intenția de a-mi proteja familia și pe cei dragi. Așa va fi și acum. Vreau să anunț public, fără nicio altă interpretare, că relația mea cu partenerul meu a ajuns la final.

Pentru că avem atât de multă dragoste pentru copiii noștri, am decis că acest lucru este cel mai bine pentru ei. Este foarte important pentru copiii noștri să trăiască într-un mediu sănătos și acest fapt părea imposibil pentru noi doi. Vom încerca să fim cei mai buni părinți pentru fetele noastre minunate”, a scris Mădălina Pamfile pe Instagram.

Mădălina Pamfile, despre dragostea alături de soţ, în urmă cu un an

Mădălina Pamfile a fost, în mod clar, o femeie fericită alături de soțul ei, mai ales că, în urmă cu un an, a declarat că trăiește o poveste de iubire reală cu bărbatul alături de care și-a construit o familie.

În ciuda zvonurilor care s-au născut legate de motivul căsătoriei lor – unii speculând că ar fi fost vorba despre interes financiar – Mădălina a fost fermă în a demonta aceste afirmații.

„Este o poveste de iubire reală și a început dintr-o iubire foarte mare. Dacă pui alături de un bărbat cuvântul bani, deja iubirea dispare. Nu aș vrea să se creeze o altă imagine tatălui copiilor mei”, a declarat Mădălina, subliniind că nu banii au fost motivul pentru care l-a ales pe soțul ei, ci sentimentele puternice ce i-au legat, potrivit romaniatv.net.

Mădălina Pamfile a fost prinsă băută la volan

În ultima perioadă, Mădălina Pamfile a avut parte de câteva momente mai delicate, fiind implicată într-un incident public, când a fost prinsă băută la volan. Aceasta a recunoscut că a făcut o greșeală, dar a subliniat că își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale.

„Da, a fost o situație pe care mi-o asum, o situație mai neplăcută în care o să suport consecințele și cam atât. Foarte multe lucruri nu am de spus. Pe mine m-a deranjat mai mult inconștiența mea decât articolele și ceea ce a urmat. Știu foarte bine ce am făcut și dacă nu făceam ceva, cu siguranță acele articole nu existau, deci nu am de ce să mă supăr pe ceva ce apare și ceva ce am făcut. Sunt și asumată, și responsabilă și acele articole știu că sunt adevărate”, a spus Mădălina Pamfile, potrivit sursa menţionată anterior.

