Fosta iubită a lui Radu Mazăre, Mădălina Pamfile, noi declarații după ce i s-a deschis dosar penal: „Știu foarte bine ce am făcut”. Fosta asistentă TV are doi copii de 6 și 5 ani

Mădălina Pamfile, fosta iubită a lui Radu Mazăre, a fost prinsă de autorități băută la volan sâmbătă, 5 octombrie. Poliția a intervenit în urma unei sesizări potrivit căreia mașina fostei asistente TV în vârstă de 31 de ani circula haotic pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Tânăra a făcut noi declarații despre incident, după ce i s-a deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Mădălina Pamfile, noi declarații după ce a fost prinsă băută la volan

Mădălina Pamfile a oferit noi declarații după ce a fost prinsă de polițiști băută la volan. Fosta asistentă de televiziune a fost încătușată după ce a devenit „agresivă”, potrivit Digi24. La două săptămâni de la incident, Mădălina este pregătită să suporte consecințele faptei sale, care ar fi putut pune în pericol alți participanți la trafic.

„Da, a fost o situație pe care mi-o asum, o situație mai neplăcută în care o să suport consecințele și cam atât. Foarte multe lucruri nu am de spus. Pe mine m-a deranjat mai mult inconștiența mea decât articolele și ceea ce a urmat. Știu foarte bine ce am făcut și dacă nu făceam ceva, cu siguranță acele articole nu existau, deci nu am de ce să mă supăr pe ceva ce apare și ceva ce am făcut. Sunt și asumată, și responsabilă și acele articole știu că sunt adevărate”, a declarat Mădălina Pamfile la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș, potrivit Spynews.ro.

„Vom vedea ce putem face pe viitor ca să nu se mai întâmple.”

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” își asumă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale îndoielnice. Mădălina este concentrată pe ce are de făcut pentru pentru ca greșeala ei să nu se mai repete în viitor.

„Nu am ce să zic, cum să apăr și vom vedea ce va fi pe parcurs. Dacă lucrurile așa s-au întâmplat, nu am ce să zic. Așa s-a întâmplat și vom vedea ce putem face pe viitor ca să nu se mai întâmple”, a mai spus Mădălina Pamfile.

Cine este Mădălina Pamfile

Mădălina Pamfile s-a născut pe 12 aprilie 1993, în comuna Gugești, județul Vrancea, și a avut o copilărie tristă, fiind părăsită de mama naturală și înfiată la 3 ani de o altă familie. Acest lucru l-a aflat mai târziu, la vârsta de 7 ani.

Debutul pe micul ecran și l-a făcut la doar 18 ani, într-una dintre emisiunile prezentate de Dan Capatos. În 2021 a participat la „Bravo, ai stil!”, iar după acea emisiune și-a continuat cariera doar în mediul online, unde are aproape 58.000 de urmăritori pe Instagram.

Mădălina Pamfile a format cupluri cu mai mulți bărbați cunoscuți, printre care fostul politician Radu Mazăre, fostul jucător de fotbal Claudiu Belu și afaceristul timișorean Alin Bruno. Mădălina și Alin au fost căsătoriți între anii 2015 și 2017.

Din 2018, Mădălina formează un cuplu cu actualul soț, un afacerist de origine albaneză, cu care are două fetițe. Cei doi s-au căsătorit în Dubai.

