Ileana Lazariuc, imagine rară, de colecție, cu fiul cel mare, Alexandru. „Frumos rău! Seamănă cu tine!”

Ileana Lazariuc și-a surprins în mod plăcut fanii din mediul online cu una dintre postările sale. Fosata soție a lui Ion Țiriac Jr. a publicat o fotografie cu fiul cel mare, Alexandru.

Ileana Lazariuc, imagine rară cu fiul cel mare, Alexandru

Ileana Lazariuc s-a retras de ani buni din lumina reflectoarelor și s-a mutat în Dubai cu cei doi băieți pe care îi are din mariajul cu fiul lui Ion Țiriac – Alexandru (16 ani) și Nicholas (15 ani). Deși este destul de discretă cu viața personală și își ține băieții departe de atenția publicului, de data aceasta a decis să publice o fotografie cu fiul ei cel mare, Alexandru. În dreptul imaginii postate, fica Anastasiei Lazariuc a scris un mesaj din care reiese că și-a revăzut fiul după o perioadă în care au fost despățiți.

„Din nou împreună cu cel mai important bărbat din viața mea!” – este mesajul Ilenei Lazariuc.

Postarea Ilenei a adunat rapid o mulțime de reacții pozitive din partea internauților.

„Zici că sunteți frați, superbi!”

„Frumos rău! Seamănă cu tine!”

„Radiezi de fericire alături de el!”

„Ce mare și frumos e Alex. Ce repede trece timpul!”

„Ce seamănă cu tatăl lui…. Copy&Paste!”

„Poză de pus în album. O mamă frumoasă și plină de dragoste față de familia ei!” – sunt doar câteva dintre mesajele interanuților lăsate în dreptul fotografiei postată de Ileana.

Fiul Ilenei Lazariuc a împlinit 16 ani în primăvară. În urmă cu câteva luni, în martie, Ileana Lazariuc a transmis în mediul online un mesaj emoționant în care se declară mândră de băiatul ei cel mare.

“Îți doresc putere pentru a face față provocărilor cu încredere și înțelepciune. Îți doresc aventură în călătoria ta și să te oprești mereu să ajuți pe cineva pe parcurs. Să vezi lumina în ceilalți și să-I tratezi ca și cum asta este tot ce vezi. Ascultă-ți inima! Sunt și voi fi mereu atât de mândră de tine! La mulți ani de 16 ani. Cu dragoste, mama” – sunt cuvintele Ilenei, postate în mediul online.

Ileana Lazariuc și Ion Țiriac Jr. au rămas în relații bune după divorț

Ileana Lazariuc și Ion Țiriac Jr. s-au cununat în mare secret în 2009, la un schit de lângă Călărași. La momentul cununiei, Alexandru avea deja un an. Iar câteva luni mai târziu a venit pe lume al doilea copil, Nicholas. Cei doi s-au despărțit în 2017, dar au rămas în relații bune după divorț.

„Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunţăm oficial faptul că am divorţat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre noastre şi am dorit această perioadă de linişte şi discreţie atât pentru noi, dar în special pentru copiii noştri fără să intervină alte speculaţii şi scenarii fabricate.

Deşi nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită şi părinţii a doi copii minunaţi. Vieţile noastre vor rămâne în continuare private şi aceasta este singura noastră declaraţie în legătură cu acest subiect. Vă mulţumim pentru înţelegere”, au declarat la vremea respectivă Ileana Lazariuc și Ion Țiriac Jr, într-o declarație comună.

