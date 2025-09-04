  MENIU  
Cezar Ouatu și Raluca Jurcă s-au despărțit după șase ani de relație: „Acest lucru…". Cei doi erau logodiți și urmau să se căsătorească

Actualizat 04.09.2025, 13:18

Cezar Ouatu și Raluca Jurcă s-au despărțit după șase ani de relație. După un an de logodnă și planuri de căsătorie, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Tânăra nu mai poartă inelul de logodnă, iar artistul a făcut declarații surprinzătoare despre viața lui personală la televizor, în cadrul unei emisiuni cunoscute.

După șase ani împreună și un an de logodnă, Cezar Ouatu și Raluca Jurcă și-au spus adio. Se pare că cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate. Tânăra nu mai poartă inelul de logodnă, iar artistul a făcut declarații neașteptate la televizor despre viața lui personală.

Cezar Ouatu și Raluca Jurcă s-au despărțit după șase ani de relație. Cei doi parteneri de viață s-au logodit în urmă cu doar un an, după cinci ani de relație, și plănuiau să se căsătorească, însă se pare că acum au decis să meargă pe drumuri separate.

Se pare că despărțirea a venit după ce Raluca Jurcă, cu 20 de ani mai tânără decât artistul, nu a mai fost văzută purtând inelul de logodnă încă din luna mai. Contactată de spynews.ro, tânăra a refuzat să comenteze acest subiect.

„Nu doresc să vorbesc despre acest lucru. Mulțumesc”, a declarat ea pentru sursa citată anterior.

VEZI  GALERIA  FOTO

Cezar Ouatu, declarații neașteptate despre viața lui personală

Și asta nu este tot! Cezar Ouatu a făcut declarații neașteptate în emisiunea de la PRO TV, moderată de Cătălin Măruță. În cadrul segmentului dedicat subiectelor interesante, el a vorbit despre mai multe personalități din showbiz.

„Deja sunt inhibat tot! (…) Câte divorțuri au fost după proba asta?”, a declarat cântărețul în emisiune.

Primul nume menționat a fost Andreea Esca, despre care a spus: „Aș vrea să petrec o noapte romantică, dacă nu ar afla nimeni, cu Andreea Esca! Iartă-mă! Nu e nimic rău, e o doamna respectabilă!”.

Despre Angela Gheorghiu, cu care se specula că ar fi avut o relație, Cezar Ouatu a explicat: „Trei defecte ale Angelei Gheorghiu? Perfecționism, inclusiv în percepția celorlalți, ce defect e dacă te culci foarte târziu, da, știu asta, a fost o relație asumată, și profesională, și… se știe…am fost împreună un an. Tot respectul”.

Întrebat despre cei mai nesuferiți oameni din showbiz, artistul a spus: „Anda Adam, Mihai Trăistariu, Ana Baniciu. Anda m-a scos dintr-un joc, Mihai participă de mult timp la Eurovision, iar Ana…e o vorbă la noi… De cântat, arată bine”.

Povestea de dragoste dintre Cezar Ouatu și Raluca Jurcă

Cezar Ouatu și Raluca Jurca au avut o relație plină de momente frumoase, dar și cu dificultăți. Cei doi parteneri de viață s-au întâlnit acum aproximativ șase ani, iar diferența de vârstă de aproape 20 de ani nu i-a împiedicat să fie împreună. Ei au arătat că iubirea nu ține cont de ani și și-au împărtășit momentele frumoase cu publicul.

În luna august a anului 2024, artistul a cerut-o în căsătorie pe Raluca Jurcă la Laguna Albastră din Grecia, iar ea a acceptat imediat. Pe atunci, cântărețul și iubita lui au arătat fanilor de pe rețelele de socializare inelul de logodnă.

Make-up artista a fost mereu alături de Cezar Ouatu, sprijinindu-l atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Artistul a spus de multe ori că relația l-a ajutat să devină o versiune mai bună a lui și că se completează reciproc.

Totuși, în iulie 2025 au apărut zvonuri despre o despărțire. Semnele erau vizibile încă de atunci, iar declarațiile lor nu au clarificat situația. Acum există și confirmarea că cei doi s-au separat.

Sursa foto: Facebook

