Octavia Geamănu, noi detalii despre plecarea de la Antena 1 și procesele cu postul TV: „Ca să se vadă penibilul și absurdul situației"

Adelina Duinea
Actualizat 04.09.2025, 11:53

Octavia Geamănu a retrăit experiența dureroasă a plecării de la Antena 1, după ce a descoperit în telefon o fotografie din perioada respectivă. Acest lucru a determinat-o să se destăinuie pe rețelele sociale. Jurnalista are în derulare trei procese cu Antena 1, după ce a fost concediată de post.

Octavia Geamănu (41 de ani) se judecă cu postul Antena 1 din anul 2022, după ce a fost întâi scoasă temporar de pe micul ecran, apoi concediată. Jurnalista a dat peste o fotografie din perioada respectivă în telefon, lucru ce a determinat-o să se destăinuie în mediul online.

„Căutam ceva în telefon și am dat peste prima imagine. Mi-am amintit cât am suferit pentru că m-am tuns fără voia mea”, a scris prezentatoarea TV.

„Numai o femeie poate înțelege”

Octavia Geamănu a povestit prin ce a trecut în ultimele luni la Antena 1. Știrista susține că a fost scoasă de pe post pe motiv că noua conducere Observator își dorea să vadă cum ar funcționa jurnalul fără ea. Schimbarea nu a fost primită bine de public, iar Octavia a fost readusă la pupitrul știrilor, însă cu o condiție.

„S-a gândit să-mi transmită să mă tund scurt. Culmea e că și acum mi se pare la fel de șocant ca și atunci. A mai durat cam un an până să-mi spună direct că nu vrea să mai prezint vreun Observator și să-mi caut altceva, în altă parte.

Scurt și la obiect. Deși tot ea a subliniat că sunt impecabilă și că nu are ce să-mi reproșeze. Și n-avea. Din niciun punct de vedere. Doar că avea de pus pe altcineva din afară în locul meu și o «încurcam». După cum s-a și văzut cu persoana care a stat un an în locul meu, ulterior demisionând.

Revenind: n-avea dreptul să facă recomandări stilistice. În plus, nicio altă colegă cu părul mai lung nu primise astfel de solicitări. M-am conformat, ca să nu fac valuri. Dar îmi amintesc că am suferit atunci. Pentru că numai o femeie (nu «șefa» tunsă scurt) poate înțelege cât de importantă e podoaba capilară”, a mai povestit Octavia.

„Ca să se vadă penibilul și absurdul situației”

După ce s-a tuns, Octaviei i s-a transmis că nu va mai prezenta jurnalul de știri, ci rubrica meteo din cadrul acestuia. După 18 ani în echipa postului, jurnalista a refuzat mutarea, ceea ce a determinat postul să o concedieze.

În luna iunie, Tribunalul București a dat câștig de cauză postului Antena 1, considerând că sancțiunile aplicate Octaviei Geamănu, inclusiv concedierea, au fost legale și justificate. Decizia nu a fost definitivă, iar jurnalista a făcut apel. Deși termenele din procese sunt rare, Octavia spune: „Am toată răbdarea din lume”.

„Văd însă un lung șir de articole apărute vara asta, că am pierdut procesul, cu lux de detalii după cum i-a convenit sursei. Apropo: e «procesele», pentru că sunt trei. S-a dat un verdict (nedefinitiv) doar într-unul. Și se judecă cu ușile închise, cum s-ar zice, la secret. Dar mă bucur că sursa a oferit atâtea informații. Nu de alta, dar ca să se vadă penibilul și absurdul situației. Și ca să pot începe și eu foiletonul, că tot îmi place să scriu”, a mai scris Octavia.

Jurnalista și-a propus să înceapă o serie de postări despre procesele cu Antena 1, în care să-și spună versiunea de poveste și să afle părerile comunității sale.

„Pentru că nu e doar povestea mea, e și despre cum fiecare dintre noi merită respect și demnitate la locul de muncă. Și în viață, desigur! Cu gânduri bune spre următoarele termene! Până-n pânzele albe, respectiv CEDO, normal. #StopAbuzurilor – campania preferată a societății menționate mai sus”, a încheiat știrista.

