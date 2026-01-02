Laura Cosoi e din nou însărcinată. Actrița a anunțat că va deveni mamă pentru a cincea oară, chiar în ziua în care a împlinit 44 de ani

Laura Cosoi a anunțat că o să fie mamă pentru a cincea oară, chiar de ziua ei. „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața, viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne, pentru darul primit”, a scris ea, pe o rețea de socializare.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean (49 de ani), se află în prezent în vacanță, în Thailanda, alături de cele patru fetițe ale lor.

Micuțele au primit vestea chiar în vacanță, după cum se poate vedea într-un clip video publicat de către actriță, care le-a anunțat că vor mai avea un frățior sau o surioară scriindu-le pe nisip: „Așteptăm un bebeluș”.

De altfel, chiar și soțul ei a primit marea veste într-un mod neașteptat. Actrița l-a trezit din somn cu testul de sarcină în mână, arătându-i rezultatul pozitiv.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt căsătoriți din vara lui 2015. Tot vara, în 2018, 2020, 2022 și 2024, au devenit părinții fetițelor lor Rita, Vera, Lara și Aida.

