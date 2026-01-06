S-a aflat ce probleme de sănătate are, de fapt, Dan Petrescu: „Nu are cancer. Face un tratament pentru încă o lună, apoi revine pe teren”

Dan Petrescu și-a pus cariera pe pauză din cauza problemelor de sănătate. Deși s-a zvonit că acesta ar suferi de cancer, până acum nu a apărut nimic oficial pe această temă, iar fostul antrenor a păstrat tăcerea. Acum, s-a aflat cu ce probleme de sănătate se confruntă acesta.

Ce afecțiuni are Dan Petrescu

Deși au apărut informații conform cărora ar avea cancer și că ar face chimioterapie, în urma apariției sale în care era vizibil slăbit și cu multe kilograme în minus, Dan Petrescu nu ar suferi de această boală.

Jurnalistul englez Neil Barnett a luat legătura cu fostul antrenor și a vorbit despre starea lui de sănătate, infirmând zvonurile conform cărora acesta ar suferi de cancer.

Se pare că celebrul antrenor este în afara oricărui pericol și nicidecum nu ar suferi de cancer. Mai mult, după ce încheie tratamentul, acesta vrea să revină din nou pe teren, în calitate de antrenor.

Neil Barnett a postat pe conturile sale de socializare că a vorbit cu Dan Petrescu și că starea lui de sănătate este bună. Jurnalistul a povestit că Dan Petrescu nu are cancer, ci niște probleme la nivelul gâtului pentru care va mai urma tratament timp de o lună.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”, a scris Neil Barnett, pe Twitter.

Neil Barnett s-a ocupat 30 de ani de Chelsea, chiar și în perioada în care Dan Petrescu a jucat la Londra. Cei doi au o relație de prietenie de mult timp.

Gino Iorgulesu a spus că Dan Petrescu face chimioterapie

Încă de când s-a aflat că se confruntă cu probleme de sănătate, mai multe zvonuri au apărut în presă. Chiar Gino Iorgulescu a fost cel care a declarat că Dan Petrescu face chimioterapie și că starea lui de sănătate nu este bună.

„Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, spunea recent Gino Iorgulescu.

Și Cristi Balaj a oferit informații despre starea de sănătate a antrenorului. El a spus că fetele lui au venit în țară pentru a fi alături de tatăl lor, care face pași spre însănătoșire.

