Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Dezvăluirile făcute de apropiați: „Extrem de delicată”

La 58 de ani, Dan Petrescu, fost fotbalist și antrenor, se confruntă cu probleme grave de sănătate. În timp ce Gino Iorgulescu vorbește despre situația critică, apropiații susțin că tratamentul său dă rezultate promițătoare.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Noi detalii despre tarea de sănătate a lui Dan Petrescu au fost făcute publice de apropiații acestuia. După ce s-a spus că ar fi slăbit 30 de kilograme și a ajuns de nerecunoscut, acum Gino Iorgulescu a dezvăluit că antrenorul ar urma un tratament cu chimioterapie. Pe de altă parte, jurnalistul Decebal Rădulescu a afirmat că situația lui s-ar îmbunătăți.

„Eu știam că Dan Petrescu este spre bine. Nu știu de ce s-a accentuat povestea asta atunci că… Eu știu că face un tratament și că răspunde. Da, extrem de delicată. Eu am încredere că o să fie în regulă Petrescu”, a declarat Decebal Rădulescu, citat de iAMSport.

În opoziție cu declarațiile optimiste, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit o perspectivă mai sumbră. Acesta a menționat că Petrescu se află într-o stare critică, dificil de gestionat.

„Îți creează un disconfort (n.r. când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu). Se zbârlește pielea pe mine. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a precizat Iorgulescu, conform ProSport.

Antrenorul a împlinit 58 de ani

Pe 22 decembrie, Dan Petrescu a împlinit 58 de ani. Acesta și-a construit o carieră remarcabilă atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Ultima echipă antrenată de el a fost CFR Cluj, iar din vara acestui an, acesta este liber de contract.

Atunci, el a anunțat că renunță la antrenorat din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Acum, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal s-a arătat afectat de situația prin care trece acum Dan Petrescu.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a mai spus Gino Iorgulescu.

În urmă cu câteva zile și soția lui Dan Petrescu și-a sărbătorit ziua de naștere, la Dubai, unde s-a stabilit în urmă cu cinci ani. Tehnicianul nu a putut fi alături de ea, la petrecere, din cauza problemelor sale de sănătate.

Fiica Adrianei și a lui Dan Petrescu, Jennifer, plus Raluza Zenga au fost doar două dintre persoanele care au participat la petrecerea dată de soția antrenorului român, care a împlinit 48 de ani.

Dan și Adriana Petrescu sunt căsătoriți de peste 20 de ani.

Sursă foto: Hepta

